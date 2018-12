Dat an engem Recours géint ee Reglement vun der Commissioun. Konkret goung et ëm d‘Limitten u Stéckoxiden an den neien Autoen.

Konkret goung et ëm d‘Limitten u Stéckoxiden an den neien Autoen. Déi 3 Stied sinn der Meenung, datt d’Reglement ze vill héich Wäerter zouléisst an dat wär kontraproduktiv an hiren Efforten d’Ëmweltbelaaschtung an de Grëff ze kréien.

Den europäesche Geriichtshaff huet um Donneschdeg decidéiert, datt déi nei Reglementatioun vun der Kommissioun annuléiert gëtt, well déi Limitten ze héich sinn, sou den Antoine Briand, Attaché de presse vum europäesche Geriichtshaff. Domadder kruten déi dräi Stied deemno Recht.





Géint den Arrêt kann d’Kommissioun nach an Appell goen. Et ass fir d’éischte Kéier, datt den europäesche Geriichtshaff eng Klo vu Stied unhëlt.