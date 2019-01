© AFP (Archiv)

Bei eisen däitschen Nopere gëtt et jo schonn zënter Méint eng riseg Diesel-Diskussioun. Well a verschiddene Stied Grenzwäerter bei der Loftqualitéit net agehale ginn, gëtt mat drastesche Mesurë reagéiert. Dieselgefierer däerfe plazeweis ganz einfach net méi fueren.



Zënter dem 1. Januar ass elo Stuttgart fir vill Diesel-Ween tabu.

Dieselverbuet an Däitschland / Reportage Pit Everling



Betraff sinn Diesele vun den Euro-Normen 1 bis 4. Et sinn also och Autoe concernéiert, déi net esou al sinn, déi lescht genannten Norm war vun 2006 bis 2011 en Vigueur. Beim Uertschaftsschëld Stuttgart ass fir si elo Schluss. Dat gëllt fir dat ganzt Gebitt vun der Stad, net just fir den Zentrum.



An a ronderëm Stuttgart si ronn 72.000 Gefierer betraff, mat de Pendler sollen et um Enn 160.000 Leit sinn.



Et gëtt Ausname fir zum Beispill Handwierker, Chauffeur-Livreuren oder Hëllefsdéngschter. Si all mussen awer eng extra Geneemegung froen. Ronn 3.000 Demandë sollen der Stad Stuttgart virleien, heescht et an der däitscher Press. Fir Leit mat Wunnsëtz zu Stuttgart gëllt iwwerdeems eng Iwwergangsfrist, fir si gëllt d'Fuerverbuet eréischt den éischten Abrëll.



D'Police huet scho Kontrolle gemaach. Et heescht awer, datt een net gezielt Juegd op Diesel-Chauffeure wéilt maachen. Bei Verstéiss riskéiert een eng Strof vun 80€.



Firwat esou drastesch Mesuren? Wéinst der Loftqualitéit?

Op de Miessstatiounen zu Stuttgart ginn d'Stéckoxidwäerter net agehalen. D'Bundesumwelthilfe huet Plainte gemaach an d'Justiz huet als Konsequenz Fuerverbueter fir Dieselen ordonnéiert.



Stuttgart ass elo déi éischt Plaz, bei där eng gréisser Fläche vu sou engem Verbuet concernéiert ass. An enger Rei anere Stied kommen ähnlech Verbueter no, zum Deel ass och d'Euro5-Norm betraff, also nach méi rezent Gefierer.



D'Diskussioune si riseg bei eisen däitschen Noperen. Kritik gëtt et net just un den Autosconstructeuren an der Politik.

Wou op der enger Säit viru Gefore fir d'Gesondheet gewarnt gëtt, soen aner Experten de Géigendeel a schwätze vu Grenzwäerter, déi onnéideg strikt wieren, vu Miessstatiounen, déi op de falsche Plaze géinge stoen a vu Verbuetsmesuren, déi total iwwerdriwwe wieren.



D'Bundesumwelthilfe fir hiren Deel verlaangt weider Verbueter a wëll an deem Sënn och weider Plaintë viru Geriicht maachen.



Wien an Zukunft mat sengem Dieselauto an däitsch Stied wëll fueren, soll sech also virdrun informéieren, ob et eventuell Fuerverbueter gëtt.