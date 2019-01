Auto: Am meeschte gelies

2018: 35 Doudeger gouf et - 11 méi wéi 2017 (02.01.2019) 2018 war e schwaarzt Joer a Saache Verkéiersaffer. 35 Doudeger, dat sinn der 11 méi ewéi nach 2017.

Enttäuscht ass d'Associatioun vun de Verkéiersdoudeger iwwer den aktuelle Koalitiounsaccord. Den Transportminister weist och dorops hin, datt bei deene 35 Verkéiersaffer och eng Rei Suiciden a Malaisen de Grond fir déidlech Accidenter gewiescht wären.D'Kombinatioun Vitess an Alkohol géif nach ëmmer vu ville Chaufferen ënnerschat ginn. Virun allem vu Jonken. Hei kéint de "Radar tronçon" entgéintwierken.Zanter gläich 3 Joer ginn et d'Radare laanscht d'Stroossen. Dernieft gëtt versicht, d'Beem duerch Leitplanken ofzesécheren. Dëst wäre Mesuren, déi gräife géifen. Lo kéint een d'Vitess op de Landstroossen nach vun 90 op 80 km/h reduzéieren.Méi spéit am Joer wëll den Transportministère eng detailléiert Analys vum Joer 2018 presentéieren.