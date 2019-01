Et funktionéieren haut 277 Bornen, 203 dovunner stinn op der voie publique, 43 op Park&Riden an 31 bei Privatclienten.Fir 2019 sinn 200 nei Installatioune geplangt.D'Gestionnairë vum Reseau stelle fest, datt d'Utilisatioun an d'Luucht geet, an der Moyenne ass et op de Mount gekuckt eng Croissance vun 2500 Kilowattstonnen.Enn zejoert goufen am Ganze 481.440 Kilowattstonne aus de Bornen ofgezaapt, domatte kann een 2,5 Millioune Kilometer fueren, 60 mol ronderëm d'Welt.Pro Awunner gerechent klasséiert sech Lëtzebuerg bei der Unzuel vun de Bornen op Plaz 3 an Europa, sou seet et eng Etüd vum europäeschen Observatoire fir alternativ Carburanten.