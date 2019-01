© RTL Télé Lëtzebuerg / Archivbild

Zanter elo bal zwee Méint dierf d'Shell-Bensinsstatioun op der Aire de Berchem keen AdBlue méi verkafen. Dat geet aus der Äntwert vum Ëmweltministère op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Gusty Graas ervir. Den Hannergrond ass eng Fuite vun der Flëssegkeet bei der concernéierter Bensinsstatioun den 19. November zejoert. 8.000 Liter vum Diesel-Additif ''AdBlue'' waren hei ausgelaf. An et ass net dee éischten Tëschefall vun der Zort op der concernéierter Shell-Bensinsstatioun.



RTL-NEWS: No AdBlue-Fuite am August wiisst den Drock op Shell

Schonn am Juni 2016 ware 55.000 Liter ''AdBlue'' op der selwechter Bensinsstatioun op der Diddelenger Autobunn ausgelaf. Deemools hat den Ëmweltministère de Verkaf vun deem Produit iwwert ee sougenannten ''Arrêté de mise en demeure'' gestoppt. D'Pëtrolsfirma gouf doropshi reegelméisseg kontrolléiert an huet sech un d'Oplage gehalen, esou steet et an der Äntwert un de Gusty Graass. Am November zejoert gouf et nawell erëm eng Fuite. D'Origine war en Uschloss an enger Pompel, dee lassgaange war. E System fir Fuitten ze erkennen an opzefänken, an och en anere fir de Stock ze moossen, déi nom Tëschefall vun 2016 installéiert goufen, hunn allebéid net gegraff. D'Ursaach wären technesch an organisatoresch Feeler gewiescht. Den 21. November, also zwee Deeg no der Fuite, sinn d'Ëmweltverwaltung an déi vun der Waassergestioun iwwer de Virfall informéiert ginn. Dat geet aus der Äntwert vum Ëmweltministère och ervir. No den Analysen op der Plaz huet dunn déi zoustänneg Ministesch Carole Dieschbourg de 27. November op en Neits eng ''Mise en demeure'' decidéiert. Zanterhier kritt een op der Shell op der Aire de Berchem keen AdBlue méi ze tanken. Bis dat nees méiglech ass, misst de Proprietär elo weider Efforte maache fir déi festgeluechte Konditiounen z'erfëllen, schreift den Ëmweltministère. Weider streng Kontrolle wären och virgesinn.





AdBlue ausgelaf



Et wär keen Diesel-Zousaz an déi natierlech Ëmwelt gelaf, betount de Ministère. D'Natur, grad wéi d'Uelzecht an d'Baach ''Méckenheck'' bloufe verschount. Dem aktuelle Wëssensstand no, wär de Gros vun der Flëssegkeet an d'Kanalisatioun gelaf. Eng Partie hätt kënnen zeréckgehalen an ofgezaapt ginn. Dem Ëmweltministère no hat dësen Incident keen negativen Impakt op d'Kläranlag.



AdBlue ass iwwregens eng Flëssegkeet, déi zu ronn engem Drëttel aus Harnstoff an zu 70 Prozent aus demineraliséiertem Waasser besteet a mat där d'Ofgase bei Dieselmotore solle reduzéiert ginn.