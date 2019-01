Kreditkaart, Äiskraz, Spray, Waasser: Wat geet am Beschten? (24.01.2019) Fir d'Leit ouni Garage sinn déi kal Temperaturen den Ament een Challenge, well een d'Gefier moies muss asazbereet maachen.

Minus 3 oder Minus 4 Grad sinn de Moment iwwert d’Nuecht ganz normal. Dozou gehéiert dann och, datt um Moien d'Fënstere vun de Gefierer dacks zougefruer sinn. Op wat ee beim Fräikraze soll oppassen a wat een op kee Fall maache soll, huet den RTL-Journalist Max Hesse getest.

Mir hunn déi 3 gängegst Aart a Weise probéiert, fir den Auto ze entäisen. D’Kreditkaart, d'Äiskraz an den Entäisungsspray.



Wann ee sos näischt aneres huet, dann ass d’Kreditkaart nach ee vun deene gängegsten Hëllefsmëttel, fir ze krazen. D'CD-Këschten huet haut an der Zäit vu Streamingdéngschter bal kee méi am Auto. De Problem bei der Äiskraz an der Kreditkaart ass awer deen, d'Fanger ginn extrem kal. Dono ass et guer net esou einfach, iwwerhaapt d'Steierrad nach richteg an de Grapp ze huelen a mam Auto ze fueren. Fir dat Gefill ze evitéiere loosse vill Leit hir Autoe moies waarmlafen. Dat ass awer dem Code de la Route no verbueden a kascht 49 Euro Protokoll. Donieft ass et och net gutt fir de Moto, well dee gëtt net séier genuch waarm, an da geet de Verschläiss och staark an d'Luucht an de Motor ka méi séier futti goen. Ofgesinn dovunner ass et och net gutt fir d'Ëmwelt.



Eng einfach Variant ass den Entäisungsspray. Duerch den Alkohol am Spray entdeet d'Äis an d'Fënstere si séier propper.



Eng weider Méiglechkeet fir den Auto ze entäisen, gesäit een ëmmer méi dacks am Internet. An zwar mat kachendem Waasser. Dat dierf een awer net einfach esou maachen. Wann nämlech den Temperaturënnerscheed tëschent dem Waasser an der kaler Scheif ze grouss ass, da kënnen déi nämlech e Rass kréien a Futti goen. Dofir soll een dat net maachen.

Wann een elo keng Loscht huet, well et ze kal ass, seng ganz Scheif fräi ze krazen a just e Siichtfeld wëll fräimaachen. Da muss ee wëssen, dass dat 79 Euro kascht, well et muss een dem Code la Route no zu all Moment aus all de Fënstere kënnen erauskucken.