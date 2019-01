Am neie Regime iwwer d'Finanzhëllefe vum Staat fir Autoe mat just niddregen Emissiounen oder esouguer mat Null Emissiounen ass festgehalen:

- 5.000 Euro gëtt et fir Autoen a Camionnetten, déi 100 Prozent elektresch fueren; och Autoen, déi mat Waasserstoff fueren, falen hei drënner.



- 2.500 Euro gëtt et fir Autoen a Camionnettë vum Typ Plug-in Hybrid, déi manner wéi 50 Gramm CO2 de Kilometer ausstoussen.



- 500 Euro gëtt et fir dës Gefierer, wa se 100% elektresch sinn: Quadricycle, Motocycle, Motocycle léger (125 cm3) a Cyclomoteur (Scooter a Pedelec45). D'Primm beleeft sech an dësem Fall op 25 % vum Akafspräis ouni TVA, ass awer maximal 500 Euro.



Nouveau régime d'aides financières pour les véhicules à zéro ou à faibles émissions de CO₂ (25.01.2019)



Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire / ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Dans le souci d'une mise en œuvre rapide des dispositions de l'accord de coalition en matière de décarbonisation du transport et de promotion de l'électromobilité, le Conseil de gouvernement a approuvé dans sa séance du 25 janvier 2019 un projet de règlement grand-ducal visant à instaurer un régime d'aides financières pour les véhicules à zéro ou à faibles émissions de CO₂, soumis par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable*.



Le programme gouvernemental prévoit en effet, afin de favoriser davantage l'électromobilité, de «remplacer le modèle actuel des incitations fiscales par un nouveau modèle de subventions ciblées».



I. Prime pour les véhicules automoteurs



Le gouvernement instaure de nouvelles aides financières pour l'achat de véhicules neufs sous forme d'une prime, dont le montant varie en fonction de la catégorie de véhicule concerné:



• 5.000 euros pour les voitures et les camionnettes 100% électriques

• 2.500 euros pour les voitures et les camionnettes du type plug-in hybride dont les émissions de CO₂ sont inférieures ou égales à 50 g/km

• jusqu'à 500 euros pour les véhicules 100% électriques suivants: quadricycle, motocycle, motocycle léger (125 cm3) et cyclomoteur (scooter et pedelec45). Le montant de la prime s'élève à 25% du coût HTVA du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros.



Conformément à l'approche neutre du point de vue technologique du gouvernement en matière de véhicules à zéro émissions de roulement, les voitures et camionnettes à pile à combustible à hydrogène sont aussi éligibles pour la prime de 5.000 euros.



La trottinette électrique n'est implicitement pas éligible car son usage prédominant sur les trottoirs ainsi que l'équipement de la majorité de ces véhicules ne sont pas conformes aux dispositions du code de la route.



Bénéficiaires de la prime et conditions d'éligibilité



Les aides financières sont réservées aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d'un véhicule immatriculé au Luxembourg.



Dans le cas d'un contrat de location ou de leasing, l'aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d'immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l'aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg.



L'aide financière est allouée pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclusivement et qui n'ont pas encore été immatriculés à l'étranger. Une durée de détention minimale par le requérant de 7 mois sera d'application.



Fin de l'année, le gouvernement évaluera l'impact de cette mesure et décidera de son adaptation éventuelle.



II. Prime pour vélos et pedelecs25



Afin de valoriser le vélo comme mode de transport écologique, le gouvernement introduit également une prime allant jusqu'à 300 euros à l'achat d'un vélo ou d'un pedelec25 (vélo à pédalage assisté dont la puissance ne dépasse pas 0,25 kW). Le montant de la prime s'élève à 25% du coût HTVA du vélo ou du pedelec25, sans toutefois dépasser les 300 euros.



Bénéficiaires de la prime et conditions d'éligibilité



L'aide financière est réservée aux personnes physiques résidant au Grand-Duché et âgées de 18 ans au moins au moment de l'achat du vélo ou du pedelec25 pour leurs besoins personnels. Une seule aide financière par personne pour soit un vélo ou un pedelec25 est accordée dans un laps de temps de 5 ans.



La prime est allouée pour les vélos et pedelecs25 neufs pour lesquels la facture est établie en 2019. Pas de durée de détention minimale requise.



III. Démarches pour l'obtention de primes



Les demandes pour l'obtention des primes (voitures et vélos / pedelecs25) sont à faire auprès de l'Administration de l'environnement, moyennant un formulaire qui sera mis à disposition prochainement.



Les demandes ne pourront toutefois être introduites qu'une fois le règlement grand-ducal publié au Journal officiel. Le grand public en sera informé par une publication dans la presse.



À noter également que, mis à part pour les vélos et pedelecs25, les demandes pour l'obtention des primes peuvent être introduites au plus tôt 7 mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l'aide financière.



En règle générale: date de la première immatriculation + 7 mois = première date possible pour la demande de prime via formulaire qui sera disponible sur le site www.clever-fueren.lu.



Les primes ne sont pas cumulables avec les déductions fiscales pour mobilité durable. Une personne physique peut toutefois obtenir une prime pour à la fois un véhicule électrique et un vélo / pedelec25.



Les primes sont attribuées par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable moyennant le Fonds Climat et Energie.



Le futur régime d'aides financières sera un élément important de la stratégie de promotion de l'électromobilité, en complément du réseau «Chargy» et des bornes de recharge rapides prévues sur les aires de service tous alimentés par de l'énergie verte.

Pour plus d'infos: www.clever-fueren.lu et www.oekotopten.lu



*sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions définitives à l'issue de la procédure réglementaire





Matdeelung vun Oekotopten um Freideg

Oekotopten.lu – Autofestival-Spezial

Augen auf bei den Angaben der Emissionswerte!

Zum diesjährigen Autofestival hat das Internetportal www.oekotopten.lu rechtzeitig seine Listen mit den energieeffizientesten und emissionsärmsten Autos aktualisiert.

Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte auf dem Prüfstand

Seit September 2018 müssen alle neuen Personenwagen und leichten Nutzfahrzeuge, die also erstmalig auf dem Markt eingeführt werden, obligatorisch einem neuen weltweit harmonisierten Messverfahren zur Ermittlung des offiziellen Kraftstoffverbrauchs- und der Abgasemissionswerte unterzogen werden, das sogenannte „WLTP" (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure).

Dieses Verfahren ist sicher noch nicht perfekt, da die Messungen weiterhin im Labor und nicht unter reellen Bedingungen auf der Straße durchgeführt werden. Im Durchschnitt 20% höhere Emissionswerte verdeutlichen jedoch, dass das neue Messverfahren realitätsnäher als das vorherige Verfahren (NEFZ) ist.

Da nur Neuzulassungen der neuen Messmethode unterliegen, ist ein direkter Vergleich mit bereits homologierten Modellen nicht möglich.

Um neue Modelle aufgrund der verbesserten Berechnungsmethode mit älteren Modellen überhaupt vergleichen zu können, wird bei neuen Personenwagen zusätzlich zum "WLTP-Verfahren" das angepasste "NEFZ-Verfahren" angewandt und veröffentlicht.

Deshalb: Informieren Sie sich beim Autokauf, welche Messmethode Grundlage für die dargestellten Emissionswerte ist! In den Showrooms und Werbebroschüren sind Autohändler wie auch -hersteller dazu verpflichtet, die Messmethode der Emissionswerte anzugeben.

Achten Sie auf das "Kleingedruckte"!

Was die Angaben zu den Emissionswerten anbelangt, kann es sein, dass neue Modelle noch nicht homologiert wurden und die Messwerte im Katalog oder im Autohaus niedriger angegeben werden als sie tatsächlich nach dem Kauf sind. Zum besseren Verständnis, ein Auszug aus einem Katalog: "...La procédure d'homologation est encore en cours. En passant à la procédure d'essai WLTP, il est possible que les valeurs mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la livraison soient plus élevées."

Diese Falschdarstellung der Emissionswerte kann dazu führen, dass der Kunde ggf. auch finanziell hinters Licht geführt wird. Im Rahmen der Kampagne "Clever fueren" erhalten Besitzer eines Plug-in-Hybrids mit Emissionswerten unter 50 g/100 km eine finanzielle Förderung vom Staat. Stellt sich nach dem Kauf heraus, dass die Emissionswerte in den Fahrzeugpapieren höher als 50 g/100 km angegeben sind, könnte diese gg. hinfällig sein.

Ein weiteres Problem ist, dass häufig die Emissionen nur für ein Grundmodell angegeben werden. Die Hersteller verweisen in den Prospekten lediglich darauf, dass der Verbrauch und die CO2-Emissionen je nach Konfiguration auf den Fahrzeugpapieren ändern können.

Versichern Sie sich deshalb soweit wie möglich, dass die angegebenen CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte auf dem Kaufvertrag die gleichen sind, wie auf den Fahrzeugpapieren.

Wesentlich klarer wird man wohl Ende 2021 die Modelle in punkto Emissionswerte unterscheiden können. Dann werden nur noch die WLTP-Angaben Gültigkeit haben.

www.oekotopten.lu : Konkrete Verbraucherinformation per Klick

Die Oekotopten-Liste ist in 7 Autoklassen unterteilt – Kleinstwagen, Kleinwagen, untere Mittelklasse, Mittelklasse, Oberklasse, Kompakt-Van und Van. Die Auswahlkriterien der Autolisten von Oekotopten.lu werden jährlich dem Entwicklungsstand der Automobilindustrie angepasst.

Weiterhin müssen alle noch aufgelisteten Diesel-Modelle zwingend über die AdBlue-Technologie verfügen, was die Anzahl der in Oekotopten angeführten Diesel-Fahrzeuge überschaubar macht.

Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb stoßen kein CO2 aus; der für den Betrieb benötigte Strom stammt in Luxemburg für Privathaushalte und den „Chargy" Stationen aus erneuerbaren Energien. Damit ist ihre Ökobilanz im Betrieb und im Vergleich zu Verbrennungsmotoren unschlagbar gut. Besteht die Gelegenheit, das Auto innerhalb eines Betriebes aufladen zu können, soll man sich über dessen Strommix informieren.

Bekannt ist die Problematik der Herstellung, Langlebigkeit sowie des Recyclings der Autobatterien. Es ist unerlässlich, dass der politische Druck verstärkt wird, damit der Abbau der benötigten Rohstoffe sozial- sowie die Produktion umweltverträglich und ressourceneffizienter gestaltet werden! Entwicklungen sind dabei erkennbar. Oekotopten.lu verfolgt diese und informiert im Internetportal.

Weiterhin werden keine SUV, Crossover oder Offroads in den Listen von Oekotopten.lu aufgeführt. Obwohl auch in diesem Segment weiterhin die Zahl der Hybride und elektrisch angetriebenen Modelle ansteigt, verbrauchen sie im Vergleich zu normalen PKWs aufgrund ihres Gewichts und des größeren Luftwiderstands mehr Energie (von der Produktion ganz abgesehen). Auch trägt dieses Wettrüsten unter Autofahrern dazu bei, dass Verkehrsinfrastrukturen, Parkraum und Sicherheitsstandards weiterhin überlastet werden und an ihre Grenzen stoßen.

Eine direkte Kaufempfehlung erhalten Sie auf www.oekotopten.lu weiterhin nicht. Wir verweisen darauf, dass bezüglich des wachsenden Verkehrs, den zunehmenden Staus und immer größerer Ressourcenverschwendung der öffentliche Transport, bzw. die sanfte Mobilität die beste Wahl hin zu einer umweltschonenderen Mobilität ist.

(*) Mehr Informationen zu den finanziellen Förderungen für den Kauf von Autos finden Sie unter https://transports.public.lu/fr/contexte/initiatives/mesures-fiscales/clever-fueren-steiere-spueren/vehicules-particuliers.html