Fir ee Bensinner oder Diesel-Won kascht et zënter haut 52 Euro. Fir Elektrogefierer sinn et 46 Euro. Fir historesch Ween sinn et der 69 a fir Motorrieder a Quaden 39 Euro.



Hei déi nei Präisser:





Prix des contrôles techniques périodiques (TTC)

Voiture à moteur thermique ou hybride 52,00€ Voiture à moteur électrique 46,00€ Véhicule historique 69,00€ Taxi à moteur thermique ou hybride 70,00€ Taxi à moteur électrique 64,00€ Camionnette, véhicule utilitaire 52,00€ Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750kg et ne dépassant pas 3.500kg 34,00€ Motocycle avec ou sans side-car, tricycle, quadricycle 39,00€ Autobus, autocar 104,00€ Camion, tracteur de remorque, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial 94,00€ Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500kg 84,50€ Tracteur et machines agricoles de plus de 3.500kg 89,50€

Suppléments

Véhicule ayant plus de deux essieux, supplément par essieu supplémentaire 20,00€ Réception à titre isolée (RTI) 16,00€ Véhicule GPL/CNG 7,00€



Autre prix

Délivrance d'un duplicata du certificat de contrôle technique 10,50€



Prix des contrôles techniques suite à un rejet (TTC)

Recontrôle avec

passage sur la fosse Recontrôle sans

passage sur la fosse Voiture (tout type de motorisation) 30,00€ 25,00€ Voiture historique 30,00€ 25,00€ Taxi (tout type de motorisation) 30,00€ 25,00€ Camionnette, véhicule utilitaire 30,00€ 25,00€