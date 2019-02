De Moment ginn et 25 fix Radaren, 6 mobiller an een Enforcement-Radar. Dee steet op engem Unhänger.

Radaren - 250.000 Infraktioune goufen 2018 festgehalen (06.02.2019) De Moment ginn et 25 fix Radaren, 6 mobiller an een Enforcement-Radar. Dee steet op engem Unhänger.

Déi Radaren hunn am leschte Joer 250.000 Infraktioune festgehalen. Dovu goufen da 44.000 vun de mobille Geräter gemaach a ronn 10.600 vum Enforcement-Unhänger. Trotzdeem gouf et 2018 nach 35 déidlech Accidenter am Stroosseverkéier. Dat sinn 11 Doudeger méi wéi nach 2017.

Déi héich Zuel un Infraktiounen, déi den Enforcement-Unhänger mellt, huet virun allem mat der Placéierung ze dinn. Zanter Ugangs 2018 gëtt deen Unhänger bei der Police de la route agesat. E grousse Virdeel vum Unhänger ass fir d'Verkéierspolice nämlech déi laang Autonomie a ka bal iwwerall op de Stroossen opgestallt ginn.



D’Technik am Unhänger ass déi nämmlecht wéi an de Bornen. Et muss kee Beamten dobäi stoe bleiwen, e funktionéiert komplett automatesch. Esoubal en op der richteger Plaz steet, gëtt en op d‘Strooss agestallt a kann eng Woch stoe bleiwen. Esou laang halen d’Batterien. D'Fotoen, déi e mécht, ginn direkt an d’Stad bei den zoustännege Service geschéckt. Am Ausland stinn déi Radaren dacks nieft engem Chantier. Dowéinst heescht en an der Ëmgangssprooch och Chantiersradar. Hei zu Lëtzebuerg stounge se bis elo awer nach net bei engem Chantier. Se gi vill éischter benotzt, fir op geféierleche Plazen d'Vitess erofzesetzen. Well net iwwerall kann een e feste Radar montéieren, seet de Laurent Lentz Direkter Adjoint vun der Verkéierspolice.

Eng véierel Millioun Autoe sinn 2018 ze séier laanscht d’Radare gefuer. Eng Zuel, déi fir de Mobilitéitsministère vill ze héich ass. Dowéinst probéiert een elo e Streckeradar. Dee soll besser funktionéieren wéi déi punktuell Radaren. All Auto gëtt beim erafueren an d’Kontrollstreck iwwert e Sensor erfaasst. An dann och erëm beim Erausfueren. Op enger Streck, déi bis zu 15 Kilometer laang ka sinn, gëtt d'Duerchschnëttsvitess gerechent. Ass déi méi héich wéi erlaabt, gëtt et e Protokoll. Wann een net ze séier ass, da ginn d'Donnéeën, déi gespäichert goufen, automatesch erëm geläscht. Bei iwwer 50 % vun den déidlechen Accidenter ass ze héich Vitess mat Schold. Dat seet op d'mannst d’Statistik. A genau dowéinst ass et och esou wichteg, dass déi Punkten, wou gerannt géing ginn, och besser kontrolléiert ginn.

De mobille Radar um Unhänger an de Streckeradar, deen op der Streck Jonglënster-Gonnereng getest gëtt, sinn zwou Méiglechkeeten, d'Vitess op de Stroosse besser a méi einfach ze kontrolléieren. D'Poliziste ginn esou entlaascht a kënne sech op aner Missioune konzentréieren.