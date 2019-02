Do musse sougenannten "Nids de poule" gefléckt ginn. Dofir ass et e Mëttwoch tëscht 9 a 16 Auer um Gaasperecher Kräiz net méiglech, vun der Areler A6 aus Richtung Belsch direkt op d'Diddelenger A3 ze fueren.Quasi zu der nämmlechter Zäit - vun 9.30 bis 16 Auer - gëtt et e Schantjen och op der Géigespur vun der A6, also a Richtung Belsch. Tëscht der Helfenterbréck an der Sortie Stroossen ass dann eng Spur gespaart.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

En raison de travaux de réfection de chaussée urgents (nids de poule), la bretelle de l'autoroute A6 en provenance de Belgique et en direction de l'autoroute A3 à la croix de Gasperich sera barrée le mercredi 6 février 2019 de 9 à 16 heures.



Une voie de circulation de l'A6 sera barrée en direction d'Arlon entre Helfenterbruck et la sortie Strassen le mercredi 6 février 2019 de 9 h 30 à 16 heures.