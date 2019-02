© RTL (Archiv)

Bis Ënn Abrëll soll am Ministère en Text ausgeschafft ginn, deen d'Federatioun da gewise kritt. Bis September soll d'Reform vum Gesetz an engem Aarbechtsgrupp finaliséiert ginn.D'Andeelung a sechs Zone soll op 3 oder souguer nëmmen zwou Zone reduzéiert ginn. Donieft soll d'Offer besser visibel ginn, an zwar digital.An deem Kontext huet de Minister déi nei Applikatioun taxiapp.lu begréisst.Wat d'Tarifikatioun ugeet, sot de François Bausch, de Marché wär fräi an an där Logik hätt de Staat keen Afloss op d'Tariffer vun den Taxien.De Konsumenteschutz hat sech rezent jo opgereegt, d'Präisser wären trotz der Gesetzreform vu viru gutt zwee Joer awer net erofgaangen.D'Taxisfederatioun begrënnt d'Tariffer vum Marché mat den héije Käschte vun den Entreprisen. D'Personal verdéngt hei zu Lëtzebuerg op d'mannst de Mindestloun, an dat ass deen héchsten a ganz Europa.