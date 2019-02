Bilan Autofestival: Rep. Carine Lemmer



2018 war jo e Rekordjoer an d'Ventë konnte sech – wéi et den Ament ausgesäit – dëst Joer um selwechten Niveau halen.D'Visitten an de Garagë ware wéinst dem Wieder an dem Schnéi e bëssen erofgaangen, mä d'Weekender, wou vill lass war, hunn dat ausgeglach."D'Clientë sinn dëst Joer manner veronséchert wéi déi lescht zwee Joer", mengt de Benji Kontz vun der FEDAMO, der neier Federatioun vun den Autodistributeuren a vun der Mobilitéit. "D'Clientë si gutt informéiert a kafen dat, wat bei se passt."D'Demande no Elektroautoen ass nach ëmmer marginal. Haaptsächlech Clienten, déi schonn en Elektroauto hunn, interesséiere sech fir en neien elektresche Modell.Den Autosmarché wiisst villäicht net sou staark wéi d'Populatioun am Land, mä den Auto wär nach ëmmer d'Verkéiersmëttel Nummer 1 zu Lëtzebuerg, dee sënnvoll soll agesat ginn. Déi individuell Mobilitéit wär duerch näischt z'ersetzen an net aus eisem Land an aus eise Stied ewechzedenken, sou de Benji Kontz vun der FEDAMO.

Autosfestival: Diesel, Bensin oder Elektro? (04.02.2019) Wann ee sech en neien Auto keeft, steet ee viru ville Froen: wéi ee Modell? Wéi eng Faarf? Optiounen?

Bilan vun der Fedamo um Dënschdeg, 5. Februar

FEDERATION DES DISTRIBUTEURS AUTOMOBILES ET DE LA MOBILITE – FEDAMO AsblAsbl affiliée à la Fédération des ArtisansLuxembourg, le 5 février 2019 – Les responsables de l'organisation de la 55e édition de l'Autofestival, qui s'est terminé hier dans les garages au Grand-Duché, tirent un bilan globalement positif, malgré un nombre de visiteurs légèrement en baisse. La FEDAMO est désormais prêt pour continuer à assurer le renouveau du festival et prépare l'AutoOccasiounsfestival qui se tiendra en mai 2019.La FEDAMO tire un bilan en général positif. La fréquentation des showrooms était bonne, malgré le temps hivernal qui a empêché pas mal de curieux de se déplacer. C'est le constat qui a été fait par une majorité des distributeurs automobiles, concessions et garagistes : le nombre d'acheteurs reste élevé tandis moins de passionnés de voiture font leur tour.Après deux années de record, les objectifs annoncés et attendus sont très ambitieux pour le secteur. Il faut cependant préciser que la période prise en compte pour l'atteinte d'un volume de 30% du CA annuelle s'étend jusque fin février, période pendant laquelle les conditions festivales sont généralement prolongées.L'offre des différentes marques s'est complètement diversifiée, pas seulement du point de vue des motorisations, mais également dans le domaine de l'individualisation pour que chaque client puisse trouver le véhicule qui répond au mieux à ses besoins.Et c'est exactement cette tendance qui a fait évoluer le rôle des vendeurs qui autrefois ne faisaient que formaliser les opérations de vente mais qui aujourd'hui sont appelés à conseiller et guider le client à travers une multitude d'options pour lui configurer le véhicule qui répond au mieux à ses attentes et aux usages envisagés.Les différentes possibilités qu'offrent les motorisations classiques et alternatives complètent la configuration afin de trouver la motorisation adaptée aux besoins de mobilité de l'acheteur. Bien qu'elles aient été annoncées juste avant le lancement du festival, les primes pour les véhicules électriques et plug-in hybrides ont été accueillies favorablement par le secteur et les clients.La FEDAMO tient à remercier les entreprises, les clients et visiteurs pour leur soutien et leur participation à l'Autofestival, et rappelle que la majorité des garages et concessions reconduisent les conditions Autofestival jusqu'au 28 février 2019.Le prochain grand rendez-vous automobile 2019, à savoir l'AutoOccasiounsfestival, se tiendra du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019.Restez à jour sur l'actualité du secteur automobile au Luxembourg grâce au site www.myauto.lu.