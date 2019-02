Um Mëttwoch gi sech do d'Conclusioune vum Avocat général erwaart. Den Arrêt dierft eréischt an e puer Woche kommen. Allerdéngs ginn d'Riichter dacks an d'Richtung vun de Conclusiounen.



Am Hierscht 2020 soll d'PKW-Maut lancéiert ginn. Da missten d'Automobilisten, fir kënnen op enger däitscher Autobunn ze fueren, eng Vignette bezuelen. Fir däitsch Chauffeure géif dat awer net gëllen, déi géifen iwwert d'Autossteier entlaascht ginn. Éisträich ass mat dëser Iddi awer net averstanen an huet eng Plainte beim Geriichtshaff deposéiert.