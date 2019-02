Ganz geschwë geet hei am Land eng nei Kontrollstatioun op an dat vun engem neien, 3. Operateur. Luerenzweiler Kontrollstatioun – kuerz LUKS – heescht déi nei Statioun, déi technesch Kontrolle fir Gefierer offréiert. De Marché ass jo liberaliséiert an nieft der SNCT an der DEKRA offréiert, also an e puer Méint och eng Lëtzebuerger Privatfirma dee Service.

Am Abrëll/Mee dëst Joer soll d'Kontrollstatioun zu Luerenzweiler opgoen. 4 Piste si virgesinn, fir Autoen an och Camionen, de Gesetzgeber schreift vir, datt een all d'Gefierer muss kënne kontrolléieren. D'Statioun ass direkt nieft der A7, der Nordstrooss.

Et wëll ee mat engem gudde Service a besseren Ouvertureszäite punkten. Een Techniker fiert fir een duerch d'Kontroll wärend deem ee ka Kaffi drénken an Zeitung liesen, sou erklären et d'Geranten. De Präis muss een nach genee ausrechnen, deen ale Präis vun der SNCT kann ee sécher net offréieren. Den Ament freet eng SNCT 52 Euro, d'DEKRA 59. 59 Euro sollen et net ginn, de Präis op der neier Statioun wäert ähnlech si wéi zu Sandweiler.

Et ass wéi gesot e Lëtzebuerger Privatmann, deen déi Statioun gebaut huet: den Allain Dasthy, Expert en automobile. Nieft der Kontrollstatioun sinn am grousse Gebai och e Büro d'Expertise, Geschäfter, Büroen a Restaurante geplangt. Direkt mat der Kontrollstatioun plënnert emol e lokale Bäcker an d'Gebai. Dono gëtt d'Offer no an no ausgebaut.

Zanter 2010 plangt den Allain Dasthy schonn u senger eegener Kontrollstatioun. De Ministère weess scho laang Bescheed, seet hien, den Agreement ass nach net gefrot, mä wier senger Meenung no just eng Formalitéit.

Hien huet sech iwwregens en Direkter mat Erfarung an d'Boot geholl: den Armand Biberich, dee laang Jore bei der SNCT geschafft huet an do och Direkter war.

Am Abrëll/Mee soll et wéi gesot lass goen. Et huet ee scho Leit agestallt. 10 bis 30 Leit sollen op der Kontrollstatioun Luerenzweiler schaffen a bis zu 150 Leit eng Kéier op deem ganze Site. Et rechent ee mat 40'000 Gefierer d’Joer, déi ee wëll kontrolléieren.

Den Allain Dasthy (riets) an de fréieren Direkter vun der SNCT Armand Biberich (lénks) stinn hannert dem Projet vun der neier Kontrollstatioun zu Luerenzweiler. © RTL Télé Lëtzebuerg / Pedro Venâncio