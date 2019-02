Donieft gouf et 14 Abréch an Autoen, wou dann Navigatiounssystemer an Airbaggen geklaut gi sinn.

© RTL-Grafik

© Police

D'Police warnt Chauffeure vun Autoen, déi mam System "keyless-go" funktionéieren. 3 Range Roveren goufen 2019 scho geklaut an 3 weidere Fäll ass et beim Versuch bliwwen an d'Autoe konnten net geklaut ginn, sou d'Police um Freideg. Donieft gouf an de leschten 2 Wochen a 14 Autoen agebrach, bei dëse goufen Navigatiounssystemer an och Airbaggen geklaut.D'Police warnt an dësem Zesummenhang, datt et einfach ass, fir keyless-Autoen ze klauen. Et bréicht nëmmen 2 Déiwen, einfach elektronesch Apparater, fir d'Signal weider ze leeden, souwéi de Schlëssel an den Auto an der Géigend. Deen een Déif muss dann an der Géigend vum Schlëssel sinn, fir d'Signal ofzefänken, an dem Kompliz weiderzeleeden, deen direkt beim Auto ass. D'Gefier léisst sech doduerch opmaachen, starten an d'Gängstere kënnen esouwäit fueren, bis den Tank vum Auto eidel ass oder de Kontakt ënnerbrach gëtt.Fir ze verhënneren, datt engem den Auto mat dëser Method geklaut gëtt, gëtt d'Police e puer Tipps. D'Besëtzer sollen ënnert anerem den Auto an der Garage parken, respektiv net virum eegenen Haus. De Schlëssel soll net direkt am Aganksberäich leien. Am Beschte soll een dësen an ee speziellen Tresor leeën, dee verhënnert, datt d'Signal kann ofgefaange ginn.

Informatioune vun der Police

Weder Versicherer noch Hersteller zeigen leider Ambitionen, die Sicherheit zu verbessern. Der Aufwand für die Diebe ist gering!

Es braucht nur zwei Autodiebe, einfache elektronische Geräte, die als Reichweitenverlängerer fungieren, sowie Schlüssel und Auto in der Nähe. Einer der Kriminellen muss nah am Autoschlüssel sein, um dessen Signal abzufangen und zum Empfangsgerät eines Komplizen weiterzuleiten, der sich direkt am Auto befindet. Diese Methode ermöglicht es, das Signal bis zu 100 Meter weiterzuleiten und funktioniert sogar wenn der Besitzer den Schlüssel in seiner Tasche aufbewahrt. Daraufhin lässt sich das Fahrzeug öffnen, der Motor wird gestartet und die Täter können so weit fahren, bis der Tank leer ist oder der Kontakt unterbrochen wird.

Vorsichtsmaßnahmen helfen

Ihren Pkw in der Garage abstellen, beziehungsweise nicht vor dem eigenen Haus abstellen

Alarmanlage vom Haus (wenn vorhanden) immer einschalten

Schlüssel nicht in der Nähe der Eingangsbereiche ablegen

Damit Hacker nicht auf Signale eines Funkschlüssels zugreifen können, sollte man die Schlüssel im Haus in einem speziellen Schlüsseltresor ablegen, der Funkwellen abschirmt.

Um das Signal abzuschwächen, kann man den Schlüssel einfach in Alufolie einwickeln oder in einer Aluminumdose ablegen, jedoch ist dies kein 100% Schutz.

Achten Sie auf Auffälligkeiten in Türschlossnähe an der Fahrerseite, z.B. kleine Kästchen am Türschloss, Aktenkoffer oder Rucksäcke, da die Diebe darin ihre Scanner platziert haben könnte

Keyless-Go: Pas de difficultés pour les voleurs!

Les voitures équipées d'un système sans clef, dit keyless, peuvent être ouvertes et enlevées en quelques secondes, grâce à un amplificateur d'émission relativement facile à fabriquer soi-même. Ce type de vol exige deux auteurs: l'un doit se placer à proximité de la "clef" de la voiture avec un récepteur qui transmet le signal au complice qui lui, équipé d'un émetteur, se positionne près de la porte de la voiture. Cette configuration permet d'étendre jusqu'à plus de 100 mètres le signal radio d'ouverture et de démarrage de la voiture. Et cela fonctionne même si la clef se trouve dans la poche du propriétaire. Il suffit alors de démarrer le véhicule qui peut rouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide ou que le contact soit coupé.

Précautions qui peuvent aider:

Placez votre véhicule dans un garage fermé respectivement ne le placez pas directement devant votre maison.

Mettez votre système d'alarme en marche.

Ne laissez pas la clef du véhicule près des entrées de votre habitation.

Placez votre clef dans un coffre à clef à blindage spécial, empêchant l'émission des ondes radio.

Faites attention à des objets suspects se trouvant près de la serrure de la porte du conducteur comme p.ex. boîtes, sacs, valises, etc., dans lesquels les voleurs ont éventuellement placé leur scanner.

Prémunissez-vous également contre le cambriolage dans les voitures: ne laissez pas d’objets de valeur sur les sièges ou de manière visible à l’intérieur du véhicule.