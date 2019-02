De laangjärege Member Jim Krier betount am RTL-Interview, dass et si stéiert, dass d'"voitures de collection" vill méi gehéicht gi wieren, ewéi een normalen Auto, woubäi de Contrôle technique nach ëmmer identesch wier. Fir si ass dës Erhéijung vum Präis einfach net nozevollzéien.





De Jim Krier



En Oldtimer-Besëtzer huet virdrun 37,50 Euro misse bezuelen, fir säin Auto vun der SNCT kontrolléieren ze loossen. Elo gouf dësen Tarif op 69 Euro gehuewen. Och fir de Vize-President vun der Lëtzebuerger Oldtimer-Federatioun Dan Medinger gëtt et kee Grond, deen dës Erhéijung justifiéiere kéint.



Éischter wär d'Kontroll vun engem historesche Gefier souguer manner opwänneg, ewéi déi vun engem modernen Auto mat vill Elektronik. Dass dës Hausse eng politesch Mesure kéint sinn, kann d'Federatioun sech kaum virstellen. Ëmmerhi wär en Oldtimer relativ nohalteg. D'Konstruktioun vun neien Autoen hätt nämlech dee gréissten negativen Impakt op d'Ëmwelt, esou de Jim Krier nach. E System wéi an England, wou en Oldtimer guer net méi an déi technesch Kontroll muss, refuséiert d'Lëtzebuerger Oldtimer-Federatioun. Den Dan Medinger ënnersträicht, dass een do konsequent dogéint wier, well och een Oldtimer sollt sécher op der Strooss sinn an deementspriechend sollt den Oldtimer dann och a gewëssenen Zäitofstänn kontrolléiert ginn.





Den Dan Medinger



D'Lëtzebuerger Oldtimer-Federatioun ass awer alles an allem zefridde mat der Politik. Si ginn dofir dovun aus, dass hir Demande fir eng Entrevue beim Transportminister Francois Bausch akzeptéiert gëtt.

Deen hat am Kontext vun der genereller Präisserheijung bei der technescher Kontroll awer scho betount, net responsabel fir d'Tariffer bei der SNCT ze sinn.