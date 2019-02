De rezente Statistiken no läit den Taux vun der Pénktlechkeet bei der Bunn bei 89%. Ma verschidde Kritäre ginn an deene Statistiken net consideréiert.

D'Retarde bei der Bunn: e Sujet, deen ëmmer nees fir vill Commentairen an Onmutt suergt - d'sozial Reseauen si voll. D'Realitéit gesäit awer heefeg manner uerg aus, wéi se duergestallt gëtt: sou fueren d'Zich vun den CFL duerchaus pénktlech - den entspriechenden Taux läit zejoert bei 89% - an der Moyenne läit e Retard bei zwou Minutten.

Mä Statistike soen natierlech net ëmmer alles aus, well Zich, déi gestrach goufen, also net gefuer sinn, net an dësem Taux mat agerechent ginn. Et gëllt op den Detail ze kucken.

Zum Beispill wéi d'Pénktlechkeet neierdéngs gemooss gëtt, nämlech mat den Zich, déi manner wéi 6 Minutten op der Gare hunn, wou se hir Endstatioun hunn, respektiv, deenen Zich, wou de Retard iwwert de 6 Minutten läit.

Aus enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierten Yves Cruchten, duerch den zoustännege Minister François Bausch geet ervir, datt et zejoert zwou Periode goufen, déi den CFL absënns Suerge gemeet hunn. Dëst war de laange Streik bei der franséischer Bunn am Fréijoer, wouduerch eleng 2000 Zich hu missten gestrach ginn an d'Schoulrentrée, wou et besonnesch op der Areler Streck vill Problemer goufen, duerch Schantercher op de belsche Gleisen.





Interesséieren dinn natierlech d'Ursaache vun de Retarden: déi sinn den CFL no zu 39% op d'Domino-Effekter zréckzeféieren, dann also wann duerch e Retard vun engem Zuch en Aneren och verspéit ass, an deen nächsten och... Domino eben.

16% vun de Retarden goufe souzesoen vu baussen importéiert, nëmmen knapp 5% vun de Verspéidungen sinn op Leit oder Déieren nieft de Gleisen, oder z.B. Police-Interventiounen zréck ze féieren.

Wat carrèment d'Suppressioune vun Zich ugeet, sou sinn zu engem Drëttel duerfir extern Ursaache responsabel, wéi en Eisebunnerstreik, blockéiert Autoen op Barrièren, wa Leit oder Déieren ugestouss ginn oder et Schied duerch Schnéi an Iwwerschwemmungen gouf.... all dës Grënn sinn zejoert em en Zéngtel an d'Luucht gaangen.

En aneren Drëttel dee gespillt huet, dass hu missten Zich gestrach ginn, geet op Zuch-Material zréck, dat net disponibel war.

De Minister gëtt och zou, datt d'CFL all Dag e groussen Challenge ze meeschteren hunn, mat engem décke Wuesstem vu Clienten, der Stäreform, wéi d'Linnen an d'Stater Gare fueren an et reegelméisseg zu Enkpäss kënnt. An de Spëtzestonnen ass de Reseau saturéiert an um Enn vun de Capacitéiten.



Wéi et mam Aféiere vum gratis ëffentlechen Transport d'nächst Joer am Mäerz weidergeet, steet an de Stären. 34 nei Zich mat ronn 13'000 Plazen ginn eréischt Enn 2021 geliwwert.



