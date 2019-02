Fréijoer 2020 geet et lass mam Contournement Dippech-Gare (12.02.2019) Zanter dem Joer 2002 gëtt um Contournement vun Dippech-Gare gedoktert.

Zil ass et jo, déi Dausende vun Automobiliste virun der zouener Barrière ze evakuéieren an domadder d'Liewensqualitéit vun den Awunner ze verbesseren.

Schonn am Joer 2012 sollt dee "klenge Contournement", wéi d'Ëmgoungsstrooss genannt gëtt, fäerdeg gebaut sinn. Well e Proprietär säin Terrain, e Stéck vu 44 Ar, net wollt hierginn, koum et zum aktuelle Retard.

D'Bauzäit vum Contournement ronderëm Dippech-Gare läit tëscht 2 an 2 an hallwem Joer. D’Ausschreiwunge ginn elo am Juli lancéiert. Eng 17 Milliounen Euro kaschten dës Aarbechten.





Den Dippecher Contournement gouf also elo an der Prioritéit no vir gezunn. Vun 3 op 2. An anere Wierder: Studien a Käschte - Notzen - Rechnung vun dësem Projet gëtt elo entaméiert. Aus der Vue vun de Gemengeresponsabele wären zwou Variante vun dësem Contournement virstellbar. D'Nord- an d'Südvariant. Bei der 1. geif d'Strooss hanner Schuller laanscht goen. D'Südvariant géif tëscht Betten un der Mess a Sprénkeng passéieren.An noer Zäit wär eng Entrevue mam Minister François Bausch geplangt. Bis den Dippecher Contournement allerdéngs fäerdeg gebaut ass, wäerten nach vill Gefierer sech duerch d'Gemeng quälen.