Vun e Samschdeg de Moien 8 Auer bis um 18 Auer sinn op dem Echangeur Stroossen op der A6 d'Opfaarten zou. Esou kënnt ee vun der N6 net méi op d'A6, respektiv vun der A6, wann een aus der Belsch kënnt, net méi op d'N6.Den Trafic vun der N6 gëtt iwwert d'Rue des Aubépines an d'N5 op d'Helfenterbréck geleet, wou een dann nees op d'Autobunn kënnt.Aus Direktioun Weyler muss een iwwert den Echangeur Helfenterbréck an d'N34 fueren.

De Communiqué

L’Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au déboisement de la végétation sur les bretelles de l’échangeur Strassen le samedi 16 février 2019 à partir de 8 heures jusqu’à 18 heures.

Barrages et déviations

Le samedi 16 février à partir de 8 heures jusqu’à 18 heures, le barrage suivant est mis en place:

La bretelle d’accès de l’échangeur Strassen en provenance de la N6 et en direction de l’autoroute A6;

La bretelle de sortie de l’échangeur Strassen en provenance de Weyler de l’A6 et en direction de la N6.

Le trafic en provenance de la N6 et en direction de l’autoroute A6 est dévié de part et d’autre via la «rue des Aubépines» et la N5 jusqu’à l’échangeur Helfenterbruck ou bien via le CR181 jusqu’à l’échangeur Bridel.

Le trafic en provenance de Weyler de l’A6 et en direction de l’échangeur Strassen est dévié via l’échangeur Helfenterbruck et la N34 de retour sur l’autoroute A6 en direction de Strassen.