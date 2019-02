Dippech brauch e Contournement (16.02.2019) Zënter enger hallwer Eiwegkeet verlaangen d’Gemengeresponsabel vun Dippech e Contournement.

Sollt bis ewell net bis virun 2030 versicht ginn, dës Iddi an d'Dot ëmzesetzen, huet déi nei Regierung déi Pläng changeiert. An der Prioritéit gouf dëse Contournement vun 3 op 2 erofgesat.



An anere Wierder et soll mei séier versicht ginn, d'Strooss ze bauen.



Aktuell leien 2 verschidde Varianten um Dësch. A noer Zukunft ass eng Entrevue tëscht Gemengevertrieder an dem Minister François Bausch geplangt.



Aus der Vue vun de Gemengeresponsabele wären zwou Variante vun dësem Contournement virstellbar. D'Nord- an d'Südvariant. Bei der 1. geif d'Strooss hannert Schuller laanschtgoen. D'Südvariant géif tëscht Betten un der Mess a Sprénkeng passéieren.