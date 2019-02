No den Autoen huet d'EU elo och fir Camionen a Busse streng C02-Ziler decidéiert. D'Kommissioun an d'Parlament si sech eens ginn.

Vun 2030 u mussen d'Emissiounen an der Moyenne 30% méi niddereg sinn ewéi haut. Fir 2025 gëtt et en Tëschenzil vu 15%.

Alternativ Undriffsmethode solle gefërdert ginn.



D'Constructeure vu Camionen a Bussen hu sech bis zum Schluss gewiert an argumentéiert, datt sech op de laangen Distanzen alternativ Undriffsmethoden ewéi Elektro just schwéier duerchsetze loossen.



Fir Autoe ware sech nach méi streng Reduktiounsziler bis 2030 gesat ginn, déi sollen ëm 37,5% erof goen, par Rapport zu 2021.