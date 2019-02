Vun e Freideg den Owend bis e Sonndeg de Mëtteg kënnt ee vun der A1 a Richtung Tréier net méi direkt an der Rondpoint Irgäertchen.

D'Deviatioun leeft iwwert de Bypass vun der Bretelle a Richtung Sandweiler. Vun do aus geet et dann iwwert de Rondpoint Sandweiler zeréck an de Rondpoint Irgäertchen.

De Communiqué

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre du réaménagement de l'échangeur Irrgarten, la bretelle de sortie N°7 de l'A1 en venant de Gasperich en direction du rond-point Irrgarten est fermée partiellement du vendredi 22 février 2019 à partir de 20 heures jusqu'au dimanche 24 février 2019 à 14 heures.

Le bypass de la bretelle vers Sandweiler reste ouvert et le trafic est dévié par la N2 par le rond-point Sandweiler.