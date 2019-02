Contournement zu Dippech (22.02.2019) Zënter Jore gëtt schonn um Contournement geplangt, elo fuerderen d'Bierger vun Dippech, dass Beweegung an d'Spill kënnt.

An 3 Joer soll de Contournement Dippech-Gare opgoen. Zënter Jore gëtt awer och schonn um groussen Contournement gedoktert. D'Regierung huet dëse Projet elo an der Prioritéit virgezunn.



An dëser Legislatur sollen deemno Pläng a Faisabilitéitsetüde gemaach ginn. D'Biergerinitiativ Dippech wier frou, wann d'Gemeng sech geschwënn géif fir eng Variant vum Contournement ausschwätzen.

Zënter Juli 2002 géifen et Pläng vun enger Südvariant ginn, fir den Dippecher Contournement ze bauen. Dësen Tracé, dee géif laanscht d'Héichspannungsmaste féieren, géif d'Gemeng allerdéngs an 2 splécken. Fir déi Responsabel vun der Biergerinitiativ wär dëst awer keng Léisung.



An den Ae vun der Dippecher Biergerinitiativ géif et Sënn maache, wann de Contournement zu Schuller ufänke géif an tëscht Dippech an Duelem géif verlafen. Dëst wier d'Nordvariant. Déi misst allerdéngs nach geplangt ginn.

VIDEO: Trafic - Dippech brauch e Contournement