Sécherheetsgurt rett Liewen, och am Bus (25.02.2019) Och am Bus muss ee sech ustrécken, wa Sécherheetsgurten do sinn, sou seet et d’Gesetz.

Nëmme gëtt et net ëmmer och wierklech gemaach. Kanner a Jugendlecher drop opmierksam ze maachen iwwer Geforen a Risiken, déi bestinn, wann een am Bus net ugestréckt ass, dat ass eng vun de Missioune vum pedagogesche Bus, dee viru kuerzem zu Lëtzebuerg op Besuch war.

Hei kritt ee selwer demonstréiert, wat geschéie kann, wann een net ugestréckt ass. Am Fall vun engem Accident kann een dann zum Geschoss ginn an et riskéiert een net nëmme sech selwer ze blesséieren, mee och déi aner.Ma och en Iwwerschlag kann dëse Bus simuléieren. En accidentéierte Bus leet sech op seng Säit an 1 bis 2 Sekonnen. De pedagogesche Bus a 17. D'Schüler ginn duerch dës Übung op d'Geforen a Risiken, déi se op sech huelen, wa se net ugestréckt sinn, opmierksam gemaach.Et ass awer och eng Sensibilisatioun, fir richteg ze reagéieren am Fall vun engem Accident. De pedagogesche Bus huet op jiddefalls op d'Schüler vu Weiler zum Tuerm en erstaunlechen Effekt gehat.D'Lëtzebuerger Gesetz seet, dass a Linnen- a Rees-Bussen de Gurt obligatoresch ass, soulaang der installéiert sinn. Dat gëllt och fir Kuerz-Strecken, well och do d'Gefor vun Accidenter besteet.