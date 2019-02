Contournement Alzeng: Zäit, fir eng Decisioun ze huelen (25.02.2019) Zanter bal 15 Joer gëtt konkret iwwert den Contournement vun Alzeng diskutéiert.

Am Prinzip sinn och déi aktuell Regierung an d'Gemengeresponsabel sech eens, dass eng zousätzlech Strooss néideg ass, fir de Verkéier an den Uertschafte vun der Gemeng Hesper ze reduzéieren.



Ënnert anerem Ëmweltoplage maachen aus dem Alzenger Contournement awer keen einfache Projet. Dëst ass sech och den Hesper Buergermeeschter Marc Lies bewosst.



Nawell wär et senger Meenung no elo un der Zäit, eng Decisioun ze huelen, virun allem well an nächster Zäit lues a lues méi Liewen an den Ban de Gasperich kënnt. Zwou Varianten, wéi déi nei Strooss kéint verlafen, bleiwen nach. Häerzstéck ass eng ganz nei Strooss. De Module Nord an de Module Central si schonn duerch d'Chamber gaang. Elo wier et um Module 3, dem Contournement.



''Dat heescht dass déi Strooss uewen um Houwald tëscht der rue des Scillas an der rue des Joncs, tëschent dem ''Quick'' an dem ''Cactus'', soll erduerchgoen. Do gëtt eng nei Kräizung gebaut. Da geet et laanscht d'Diddelenger Autobunn an da lénks duerch de Réiserbann op d'Alzenger Koppen.''

Zanter Jore wär dat gewosst. Decidéiert gouf bis haut näischt. Egal wéi: déi nei Strooss verleeft duerch eng Natura2000-Zone. Et mussen Etüde gemaach ginn.



Zweetens steet déi éischt Variant op wackelege Been, wéinst enger Zon, déi wéinst dem nationalen Interêt nach misst protegéiert ginn: de sougenannten ''Fennerholz''. Bleift nach eng zweet Variant. Déi kéint aus private Grënn awer net manner problematesch ginn.



Ier iergendeng Decisioun geholl ka ginn, mussen och d'Bierger nach gefrot ginn. An enger ëffentlecher Consultatioun. De Marc Lies: ''Déi muss gemaach ginn, dat ass absolutt keng Fro. D'Zäit leeft eis fort a mir fäerten, dass dat Ganzt eng Kéier richteg am Chaos endegt.''