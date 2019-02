Auto: Am meeschte gelies

277 Bornë fir Elektro-Autoe ginn et uechter d'Land (28.02.2019) Den Ament funktionéieren zu Lëtzebuerg 277 Bornen, déi queesch uechtert d'Land verspreet sinn.

Dovunner 203 op der Voie public, 43 op Park and Riden an 31 Bornë bei Privat-Clienten. No engem Joer ass dëst e positive Bilan fir Lëtzebuerg.

Angscht, sech en Elektro-Auto zouzeleeën, brauch een net ze hunn. Wat d'Uschléissen ugeet an d’Kompatibilitéit, dat ass ze meeschteren. All Elektro-Auto huet säi Kabel dobäi, deen op all d'Bornë passt.

An Zukunft sollen all d'Bornë mat enger sougenannter "Chargy Card" funktionéieren, eng Kaart, déi et engem erméiglecht, fir säin Auto ze lueden an och als Schlëssel ze benotzen, fir dass keen engem de Stecker erauszéie kann, dee gëtt bei der Aktivéierung blockéiert.

An esou traureg et och kléngt, verschiddener respektéieren d’Parkplazen net vun den Elektro-Gefierer a maache sech domadder strofbar.

Stellt ee sech awer elo bei eng Borne mat sengem net-elektreschen Auto, muss een an d'Täsch gräifen.

Wéi sech den Elektro-Auto elo an deenen nächste Joren entwéckelt, ass nach net gewosst, proportionell zu anere Länner läit Lëtzebuerg den Ament op der 3. Plaz no Holland an Norwegen, wat d'Zuel vun de Bornë pro Awunner ugeet.