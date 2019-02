© Frank Elsen

An Zukunft wäert virun allem enorm an d'Infrastrukturen investéiert ginn, ewéi ënnert anerem an den Ausbau vun der Stater Gare, d'Duebelgleisegkeet op Sandweiler, grad ewéi den zweete Viaduc Polvermillen. Domadder wäert d'Capacitéit vum Zuchreseau enorm an d'Luucht geschrauft ginn. Donieft huet d'CFL 34 nei Zich bestallt, déi tëscht 2021 an 2024 wäerte geliwwert an agesat ginn.

An deem Kontext, gouf an der zoustänneger Chamberkommissioun den Donneschdeg de Moien driwwer diskutéiert, wou och den Nohaltegkeetsminister François Bausch präsent war. Dem François Bausch no hätt een zesumme mat der CFL eng Strategie virgeluecht, fir de Client besser ze informéieren an de Reseau weider auszebauen.

Et wier ee Konzept ausgeschafft ginn, fir d'Qualitéit, d'Pénktlechkeet an d'Suppressioun vun den Zich ze verbesseren. Dat Ganzt géif virun allem dru leien, well een en neit Konzept an der Stater Gare definéiert hätt, betount de Generaldirekter vun der CFL, Marc Wengler: "Dass mer do eng Entfleechtung maachen tëscht deene verschiddene Linnen, déi sech haut géigesäiteg ustiechen, wann iergendwou eng Stéierung ass oder e Problem op enger Linn. Dee Problem verbreet sech ganz séier iwwer d'Gare Lëtzebuerg op deenen anere Linnen. Dat ass eppes, wou mer wëllen erauskommen. Bis 2024 menge mer, datt mer ee Quantesprong hikréien."Besonnesch an de Spëtzenzäite wier de Reseau saturéiert. Zënter enger Zäit wier dat eng Erausfuerderung, esou d'CFL. Eng 14 Millioune Leit sinn 2005 mam Zuch gefuer, ma elo wieren et iwwer 23 Millioune Mënschen. Och d'Zuel vun den Zirkulatioune wier an de leschten 10 Joer drastesch geklommen. De Reseau géif d'Offer den Ament net méi packen. Dowéinst hätt ee fir déi nächste 5 Joer eng kloer Perspektiv, ënnersträicht de Marc Wengler: "Dat ass, datt mer hei ee Projet hunn, wou souwuel Moyene vun der Regierung gestallt ginn, fir grouss Ausbauprojeten um Reseau ze maachen. An hei existéiert een Investitiounsprogramm, fir d'Informatioun um Client ze verbesseren, nei Parkingen ze bauen an d'Service-Leeschtung weider auszebauen".Zënter zejoert an nach bis 2027 ginn eng 3,9 Milliarden Euro an de Reseau investéiert. Wat d'Kommunikatioun mat de Passagéier ugeet, hätt een 2017 eng Bestandsopnam gemaach. Duerch déi Etüde wieren iwwer 26 Projeten entstanen.Der CSV no misst d'Informatiounspolitik vun der CFL verstäerkt ginn. D'Zil wier et ënnert anerem, d'Begleeder um Terrain mat informateschem Material besser ze equipéieren, betount den CSV-Deputéierten Marc Lies.

Zejoert waren 89 Prozent vun den Zich hei am Land pénktlech. Gemooss gouf dat Ganzt mat den Zich, déi manner ewéi 6 Minutten op der Gare haten, wou se hir Endstatioun haten, respektiv, deenen Zich, wou de Retard iwwert 6 Minutten louch. 8 Prozent vun den Zich haten allerdéngs e Retard iwwer 6 Minutten, déi ënnert anerem op Domino-Effekter, dat heescht wann duerch e Retard vun engem Zuch een anere verspéit ass, zréckzeféiere waren. Weider 3 Prozent vun den Zich goufen op engem Deel vum Trajet oder komplett suppriméiert.