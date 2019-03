Leit, déi an der zweeter Klass fueren, kënnen an Zukunft jo wéi gewosst fir näischt mam Zuch an mam Bus fueren. Fir all déi Leit, déi awer en M-Pass haten an de Supplement fir déi 1. Klass bezuelt hunn, gëtt et definitiv méi deier, dat confirméieren e Freideg de Moien d'CFL an de Mobilitéitsministère op Nofro hin.Den M-Pass huet – jee no Betrib oder staatlech Administratioun, wou ee schafft – en anere Betrag. Staatsbeamten hunn zum Beispill bis ewell 150 Euro fir den M-Pass bezuelt. De Supplement fir déi 1. Klass kascht fir e ganzt Joer 220 Euro. Dat ginn zesummen 370 Euro fir ee Joer laang an der 1. Klass ze fueren. Mam gratis ëffentlechen Transport fält den M-Pass awer ewech an et kascht da 660 Euro, fir mat der 1. Klass ze fueren. Dat wären also 290 Euro méi wéi den Ament.Am Deierste gëtt et natierlech fir déi Leit, déi ëmmer schonn d'M-Kaart vun hirem Betrib fir näischt kruten. Amplaz vun 220 Euro bezuele si an Zukunft 660 Euro, also 440 Euro méi wei virun dëser Mesure.Denach matgedeelt, datt den ëffentlechen Transport fir kee méi deier géif ginn, wat awer fir verschidde Leit net de Fall ass.