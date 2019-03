De McLaren 720S Coupé hat den 22 Joer ale franséischen Nationalspiller Kingsley Coman op Instagram presentéiert. Op där Foto konnt een de Spiller virum wäisse Sportswon mat Lëtzebuerger Placke poséiere gesinn.Den Auto, mat deem de Bayern-Spiller accidentéiert ass, war awer just bei enger Lëtzebuerger Firma geléint.Obschonns de Sportswon am Prinzip wuel just nach Schrottwäert huet, hätte Russen d'Epave elo fir déi stolz Zomm vu 65.000 Euro kaf. Den Neipräis vum Auto läit ëm déi 240.000 Euro.Den Auto steet den Ament um Parking vun engem Lëtzebuerger Carrossier.Den Accident war den 23. Dezember 2018 géint 6.55 Auer moies geschitt. De Coman war südlech vu München op der A95 München-Starnberg ënnerwee. Nodeems d'Vitesslimitatioun vun 80 km/h am Beräich München opgehuewe war, schéngt hien e bëssen ze vill op de Gas gedréckt ze hunn, well op der naasser Strooss ass de Sportswon ewechgerëtscht a riets widder d'Leitplank geroden.De Chauffer gouf net blesséiert an och soss koum keen zu Schued. De Coman soll och net ze séier ënnerwee gewiescht sinn, ma huet méiglecherweis d'Power vu senger Maschinn ënnerschat, esou hat d'Zeitung "tz" deemools bericht.Autosdeeler waren op enger Streck vun 120 Meter iwwer déi 3 Spuren op der Autobunn verdeelt.