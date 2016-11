© RTL (Archiv)

Fir d'Stroossen ze entlaaschten, setzt d'Regierung gären op Car-Sharing a Fuer-Gemeinschaften.



Den Nohaltegkeetsminister François Bausch huet an der Chamber ugekënnegt, dass 2017 eng Testphas lancéiert gëtt. Iwwer eng App kënne Leit sech aschreiwen, fir mat engem aneren am Auto mat ze fueren.



An den nächsten Deeg soll do d'Ausschreiwung lancéiert ginn. De Projet ass kloer definéiert et soll an d'Richtung vun der Aart Serviceplattform goen, déi op Basis vun enger App geréiert gëtt. Dat ganzt e bëssen op Basis vun Uber. Do kënne sech da Leit op der Plattform aloggen, déi entweder ee mathuelen oder matgeholl wëlle ginn. Do kann dann och jiddereen uginn, wat hie vu Participatioun freet.





Extrait François Bausch



Dat Ganzt kéint och finanziell belount ginn, mat zum Beispill Geld aus dem Klimafong, well ee jo iwwert dee Wee och manner CO2 produzéiert.