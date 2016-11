An dëser Etude goufen déi ekologesch, ekonomesch, a fiskal Aspekter vun der Vente vu de Pëtrolsproduiten an der Mobilitéit hei am Land analyséiert.

D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an de Staatssekretär Camille Gira hunn e Freideg de Mëtteg op enger Pressekonferenz Explikatiounen iwwert déi politesch Mesuren ginn, déi geholl goufen, wat d'Vente vun de Pëtrolsproduiten betrëfft, souwéi iwwert d'Evolutioun vun der Demande an den Impakt op de Bilan vun eisen CO2-Emissiounen.Virun der Presentatioun um Freideg de Mëtteg fir d'Press, a Präsenz vum Ëmwelt-Ökonom, dem Dokter Dieter Ewringmann vun der Uni Köln, gouf d'Etude um Freideg de Moien am Regierungsrot presentéiert a virun der Pressekonferenz de Membere vun der parlamentarescher Ëmweltkommissioun.Fir vill vun den Deputéierten war et awer elo nach ze fréi, fir éischt Konklusiounen ze zéien. Dem Max Hahn vun der DP no krut een awer gewëssen Confirmatiounen. Zum Beispill, datt et ee Gerücht ass, datt d'Camionschauffere 200 Kilometer Ëmwee fueren, fir am Grand-Duché ze tanken. Déi Zäite sinn eriwwer.Et wier net vill Zäit gewiescht fir Froen ze stellen, sou de Marco Schank vun der CSV. Mee där géingen sech der awer eng ganz Partie stellen: Wat denkt heiriwwer de Finanzministère? A wat wiisst aus där Etude do, och en Vue vum drëtten nationalen Aktiounsplang?Gréisser Projeten missten d'Kohärenz vun der Politik sichen, seet de gréngen Deputéierten Henry Kox: Et war ee Feeler, fir op den Diesel ze setzen zu Lëtzebuerg, wéint den Niewekäschten a wat d'Gesondheet ugeet. Et wier elo de Moment, fir aus där Etude Konsequenzen ze zéien.A senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro hat de Staatssekretär Camille Gira jo schonn drop higewisen, dass zejoert hei zu Lëtzebuerg op den Tankstellen iwwer 1,9 Milliarde Liter Diesel getankt goufen a ronn 400 Millioune Liter Bensin. Déi héich Verkafszuele si gréisstendeels op den Tanktourismus zeréckzeféieren.

EWRINGMANN-STUDIE ZUM SPRITVERKAUF & TANKTOURISMUS:

Fazit: Eine Finanzpolitik die auf Erdöl setzt ist weder ökologisch noch finanziell nachhaltig

Die heutige Vorstellung der Studie zum luxemburgischen Treibstoffverkauf durch Umweltministerin Carole Dieschbourg und Staatssekretär Camille Gira kommentiert die grüne Fraktion wie folgt:

„déi gréng begrüßen die Durchführung dieser wissenschaftlichen Studie zum luxemburgischen Spritverkauf. Dies war eine langjährige grüne Forderung. Damit müsste klar sein, dass ein „

Weiter wie bisher“,

d.h. eine Finanzpolitik die auf wachsenden Spritverkauf setzt, weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll ist.“

betont Viviane Loschetter, Fraktionspräsidentin von déi gréng.