Déi bëllegst Vignette soll 2 Euro 50 kaschten an net wei Ugangs geplangt 5 Euro. Donieft ginn et bei dëser Kuerz-Zäit-Vignette net nëmme 3 Präiskategorien mä 5.Duerch de Kompromëss kritt den däitsche Staat also manner Suen eran.Déi sougenannte Maut, wäert och eréischt no den Bundestagswahlen am Hierscht nächst Joer kommen.