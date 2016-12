Ofgas-Skandal/Reportage Carine Lemmer



D'Kommissioun giff hir Aarbecht maachen, seet de responsabele Minister François Bausch. Déi Prozedur giff näischt Dramatesches bedeiten. Lëtzebuerg krut e Questionnaire, muss Stellung bezéien. Dat wär net komplizéiert an dat giff een alles maachen.

Bis ewell hätt een am Gesetz keng spezifesch Sanktioune virgesinn, fir a sou Fäll géint eng Firma virzegoen. Do wär een am Gaang nozebesseren.



De Staat huet awer och nach aner Méiglechkeete fir sech ze wieren, wann ee beduckst gëtt, mä do giffen nach déi definitiv Beweiser feelen.

Lëtzebuerg wär op alle Fall op der Säit vun der Kommissioun, wéilt net bremsen - éischter de Contraire – mä wéilt opklären a méi streng Gesetzer.Nieft dem Grand-Duché sinn Däitschland, Spuenien, Groussbritannien, Tschechien, Litauen a Griicheland betraff.De Grond wier, datt d'Autosconstructeuren net vun den nationalen Autoritéite bestrooft goufen, heescht et vu Bréissel.D'EU-Kommissioun huet also um Donneschden am Kontext vum sougenannten Diesel-Gate Vertragsverletzungsverfahre géint 7 Memberstaaten ageleet. Dozou erkläert de gréngen Europadeputéierten Claude Turmes, deen fir déi gréng och an der zoustänneger Enquêtëkommissioun vum Europaparlament sëtzt:"Unser Druck im Dieselgate-Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments trägt erste Früchte. Ich begrüße ausdrücklich, dass die EU-Kommission sich endlich traut, mit der Omerta der Automobilindustrie zu brechen und Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Diese Entscheidung war längst überfällig. Das Lügengebäude der Automobilindustrie und ihrer Unterstützter in verschiedenen Zulassungsbehörden stürzt jetzt langsam aber sicher ein! EU-Grenzwerte zum Gesundheitsschutz wurden über Jahre hinweg von den Autoherstellern missachtet und Verbraucherinnen und Verbraucher wurden bewusst über die Emissionen ihrer Fahrzeuge getäuscht. In Europa sterben laut Europäischer Umweltagentur jährlich rund 75.000 Menschen frühzeitig an den Folgen von überhöhten Stickoxidemissionen - den Abgasen, um die es beim Volkswagenskandal geht. Der Betrug der Automobilhersteller darf nicht ungeahndet bleiben!"