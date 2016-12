D'Dany Frank



Am rezenten Uerteel heescht et, datt dës Lasergeräter net konform sinn zu der Betribsgeneemegung, déi et an Däitschland gëtt. En Expert hätt festgestallt, datt dat autoriséiert Miessfeld net agehale gëtt. De minimalen Ecart vun 20m vum Apparat ewech, géif vun de mobilen a fixe Radarapparater net agehale ginn, heescht et.Hannergrond ass eng Klo géint de System PoliScan speed. D’Prozedur wéinst dem Protokoll, ëm deen et goung, gouf iwwregens gestoppt, dat heescht, en ass net méi ze bezuelen. An der Vergaangenheet goufen et scho Diskussioune wéint dësem System.Obwuel et déi selwecht Apparater sinn, gëtt et kee Lien mat Lëtzebuerger, heescht et vum Dany Frank aus dem Transportministère. Dat hätt mat de Radaren zu Lëtzebuerg näischt ze dinn. D'Radaren hei am Land wieren an Däitschland homologéiert, zu Lëtzebuerg unerkannt an ofgeholl ginn. Zu Lëtzebuerg géingen d'Radaren och 60 Meter virdrun an hannendru blëtzen, also net esou wéi an Däitschland.

Den Dossier gëtt am Ae behalen, heescht et weider aus dem Ministère, mä den Ament géing et kee Grond ginn, fir un iergendeppes ze zweiwelen.