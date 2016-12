© Domingos Oliveira

Ronn 22.000 Protokoller goufen awer nach net bezuelt, dovunner der 11.540, déi an d'Ausland geschéckt goufen. De Gros vun den Automobilisten, déi net bezuelen, kënnt aus Frankräich (4.565), der Belsch (3.134) an Däitschland (1.785). Dernieft hunn awer och eng 1.300 Automobilisten aus Holland hiren Avertissement Taxé nach net bezuelt.Den Minister confirméiert awer och, datt net all onbezuelte Protokoll juristesch Konsequenzen krut. D'Grënn kéint een awer net nennen. D'Regierung géing sech net an dem Parquet seng Decisiounen amëschen.