Reportage: Sécherheet bei Kannersëtzer (14.12.2016) Elteren kennen dat Thema, ëm dat et haut bei eis geet bestëmmt ganz gutt: Wéi kann ee kleng Kanner sécher am Auto transportéieren? Eng Fro, déi berechtegt ass. Séier huet een hei nämlech eppes falsch gemaach.

Thema Reboarder: Nei ass et net, ma vill Elteren wëssen et einfach net oder gi schlecht informéiert. Besonnesch kleng Kanner sollten entgéint Fahrtrichtung fueren, well hire Kapp méi schwéier ass wéi de Rescht vum Kierper. Bei engem Frontalaccident ass d'Verletzungsgefor deemno immens héich. Beschtefalls sollen d'Kanner no hannen gedréint bis 15 Méint sëtzen, verschidde Reboarder erlaben dëst awer och bis d'Kand e Gewiicht bis 25 Kilo huet, respektiv méi al ass.Fir d'Eltere sinn d'Critèren dacks ënnerschiddlech: d'Kand soll genuch Plaz hunn, et muss an den Auto passen an natierlech geet d'Sécherheet vir.Ier een e Sëtz keeft, sollt ee sech also gutt renseignéieren, sech d'Tester ukucken, oppassen op d'Normen, dat heescht op d'Gewiicht an op d'Gréisst vum Kand kucken. Kënnt e Sëtz a Fro, soll een e virum Kaf an den Auto abauen.