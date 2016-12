© RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter

De François Bausch (Extrait1)



"Clever fueren - Stéiere spueren" ënnert deem Slogan gëtt déi nei Campagne d'nächst Joer lancéiert. Am Ministère wollt een d'Leit net penaliséieren, mä éischter incitéieren, sou den Transportminister François Bausch.Den Elektroauto kann een deemno bis zu 5000€ vun de Steieren ofsetzen, beim Vëlo sinn et bis zu 300€.

De François Bausch (Extrait2)



En zweeten Volet sinn d'Leasingsautoen, déi hei am Land bal d'Halschent vun den Gefierer, déi zirkuléieren, ausmaachen. Mat dëser neier Initiativ erwaart ee sech fort ze kommen vun de villen Dieselautoen, déi et de Moment ginn.Soubal een dann op Hybrid oder voll elektresch, do gëtt et substantiellen Ënnerscheed, bei deem ee richteg vill Sue ka spueren.

De Minister François Bausch ass den Owend live am Journal bei de Kollegen vun der Télé fir am Detail iwwert de Volet Mobilitéit an der Steierreform ze schwätzen.