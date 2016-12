D'Lëtzebuerger kënnen an Zukunft sämtlech Donnéeën iwwert hiren Auto a Führerschäin och Online consultéieren, dat am Kader vun der Initiative Digital Luxembourg. Dernieft sinn um MyGuichet vum 19. Dezember un nach eng ganz Partie aner Operatiounen ronderëm den Auto méiglech, dorënner d'Immatrikulatiounspabeieren ufroen, d'Demande vun engem personaliséierten Nummereschëld oder een Duplikat vun den Immatrikulatiounspabeieren. But wier et, d'Rapiditéit vun den Zerwisser an d'Relatiounen tëscht der zoustänneger Administratioun, der Société nationale de Circulatioun Automobile an de Bierger ze verbesseren.