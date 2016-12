En date du 20 décembre 2016, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, a présenté la première station de recharge pour bus électriques et plug-in hybrides à la gare de Bertrange-Strassen.



L’infrastructure est dotée d’un système de recharge «opportunity charging» qui permet de recharger avec un niveau possible de puissance allant jusqu’à 450 kW les batteries des bus électriques et plug-in hybrides. La recharge démarre automatiquement dès que le bus s’arrête au niveau du pantographe. L’infrastructure a été financée par l’État et mise en place par l’Administration des ponts et chaussées et l’entreprise ABB.



Dans une première phase, la station de recharge est utilisée pour alimenter 6 bus plug-in hybrides du type Volvo 7900 Electric Hybrid qui circuleront sur la ligne 26 (RGTR 226) passant de Bertrange via Leudelange et la Cloche d’Or à Hesperange. Les recharges des batteries seront réalisées entre les différents trajets et se feront entre trois et six minutes avec 150 kW. Une deuxième station de recharge identique est prévue en 2017 à Alzingen. Après la phase pilote, il existe la possibilité d’utiliser ce même type de bus sur la ligne RGTR 215 de Bascharage vers Luxembourg-Ville.



Il s’agit cependant d’une architecture ouverte, de sorte que d’une part d’autres fournisseurs d’équipement électriques peuvent construire des types de stations à l’instar de celle-ci et d’autre part des bus d’autres constructeurs peuvent être alimentés.



Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, a précisé que l’«inauguration de cette station à recharge rapide pour bus et la mise en circulation des premiers bus plug-in hybrides sur le réseau du RGTR, constitue un point de départ pour l’électrification et ainsi la décarbonisation du transport en commun routier. Au-delà des projets mentionnés ci-dessus, le ministère du Développement durable et des Infrastructures est en train d’évaluer la possibilité de mettre en œuvre pour le transport en commun davantage de projets pilotes avec des véhicules électriques».



«Volvo Buses est très fier de pouvoir participer au premier projet de ligne de bus plug-in électrique au Luxembourg. L’inauguration de la station de recharge est la preuve de la volonté du gouvernement pour un transport en commun plus propre.», a exprimé Håkan Agnevall, président de Volvo Buses.