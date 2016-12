Am Juli zejoert hat d’Chambre de Commerce beim Autosimportateur de Bäitrag fir 2015 an e Redressement fir 2014 gefrot. Nodeems e Recours bei der Handelskammer kee Succès hat, goung Losch am September zejoert op den Tribunal administratif.

Den Autosimportateur wollt déi Cotisatiounen annulléiert kréien, well d’Chambre de Commerce d’gesetzlech Bestëmmungen net richteg applizéiert hätt, wat d’Festleeë vun deenen zwee Bäiträg ugeet. Fir déi ze berechnen, géif de Geschäftsbënëfice, deen - nom Gesetz vun 1997 iwwert d’Akommessteier - am virleschten Exercice gemaach gouf, geholl ginn, ofgesi vun den iwwerdroene Verloschter; Losch no kéint een awer sou Pertes reportées an Donen engem Artikel vun deem Gesetz no vum Bénéfice commercial ofzéien. Den Autosimportateur hätt keng iwwerdroe Verloschter gehat, 2012 an 2013 awer Done gemaach, déi missten ofgezu ginn. An den Ae vun der Handelskammer waren déi awer net ofzezéien; d’Cotisatioune géifen nämlech op den Total vum Geschäftsbënëfice berechent ginn, wouzou d’Done gehéiere géifen.

Fir d’Riichtere besteet de Geschäftsbënëfice aus den Nettorevenuen, aus anere Bënëfisser an aus anere Revenuen; wann ee vum Total vun den Nettorevenuen (wouvun de Bénéfice commercial en Deel ass) spezial Dépensen (zu deenen d’Done gehéieren) ofzéie géif, da kéim een op de steierflichtege Revenu; deemno wären d’Donen am Ufank am Geschäftsbënëfiss dra gewiescht. Am Artikel 109 vum Gesetz iwwert d’Akommessteier stéing och, Zitat: «Sont déductibles du total des revenus nets: (...) 3. les libéralités». Wann déi also vum Total vun den Nettorevenue kéinten ofgezu ginn, zu deenen de Bénéfice commercial gehéiert, da wäre se noutgedronge mat dran. Dem Tribunal administratif no hätt d’Chambre de Commerce d’Notioun vum Geschäftsbënëfiss also korrekt interpretéiert; si hätt donieft och richteg gehandelt, andeems se fir d’Berechnung vun der Cotisatioun d’Donen net vum Bénéfice commercial ofgezunn huet. Ë.a. aus deene Grënn wär de Recours vum Autosimportateur zréckzeweisen.