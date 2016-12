D'Ouverture vun engem neien "Contrôle technique" wier awer net imminent. Am Ministère waarde se den Ament nach op déi néideg Pabeieren. Soulaang net alleguerten d'Dokumenter virleien, kann d'Demande och net gepréift ginn. Déi géife réischt no an no erakommen, sou d'Dany Frank.





An dat op Demande fir alleguerten déi nei Kontrolleren. Och déi vun der SNCT. Déi mussen elo wéint enger EU-Direktive eng Formatioun maache beim Edukatiounsministère. Den neie Léierprogramm wier fäerdeg a kann am Januar ugoen.

Aus der Firmenzentrale vun der Dekra zu Stuttgart war et dann och d'Confirmatioun, datt een um Grand-Duché interesséiert wier. De Marché fir de Contrôle technique war am Februar dëst Joer opgaangen. Dekra ass bis ewell awer di eenzeg Entreprise, déi eng Demande gestallt huet.