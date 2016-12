Mat Holland an der Belsch hätt ee scho geschwat, esou de Verkéiersminister vun Éisträich an engem Interview mat der "Welt am Sonntag". An déi wiere géint dëse Peage.An den Ae vun Éisträich diskriminéiert d'Maut virun allem auslännesch Chauffeuren, dat huet Wien och an engem Bréif un déi zoustänneg EU-Kommissärin Bulc nach emol kloer gemaach.Et géif ee sech och de Schratt virun den europäesche Geriichtshaff nach ophalen.