De Wanter ass zu Lëtzebuerg ukomm. Nom Schnéi stinn elo virun allem äiseg Temperaturen an d'Haus. An der Nuecht op e Freideg kann et bis zu – 12 Grad kal. Do ass et net just dem Mënsch kal, mä och net all Auto stécht déi Temperaturen ewech.

Cool Cars / Reportage Pit Everling



Fir dat et een net kal erwëscht, sollen déi, déi d'Méiglechkeet hunn, den Auto natierlech Nuets era stellen. Fir all déi aner ass déi gréisste Gefor, datt den allerléifste Won Moies net usprangen wëll. De Schwaachpunkt Nummer 1 ass d'Batterie, esou de Gérard Siebenaler vum ACL-Diagnostic-Center. Wann d'Temperaturen erofginn, hëlt och d'Kapazitéit vun der Batterie of. Grad d'Diesele brauche méi Power a Spannung, fir virzegléien. Wann d'Batterie net 100 Prozenteg an der Rei ass an nach e bësse méi schwaach duerch d'Keelt, kann een do Mol Problemer kréien.



D'Dieselautoen hunn da bei kalen Temperature méi Schwieregkeeten ewéi, d'Bensinsgefierer. Bei richteg déiwen Temperature mussen d'Dieselautoe virgléien. Wann d'Käerzen am Motor dann och net 100 Prozenteg an der Rei sinn oder schwaach sinn, kann et zu Problemer kommen.



Derbäi kënnt dann och nach, datt de Masutt déi kal Temperaturen net esou gutt verdréit. Bei -5 bis -10 fänkt et do un Interessant ze ginn, seet den Expert. Den Diesel gëtt dann déckflësseg a kënnt net méi richteg no an d'Filtere ginn zou, well de Masutt net méi richteg doduerch leeft. Dowéinst gëtt et awer Additiver, déi sinn am Diesel dran, wa getankt gëtt a se erlaben et, fir och bei nach e bësse méi kalen Temperaturen zu fueren. Bis -20 Grad brauch dowéinst u sech kee sech doriwwer Gedanken ze maachen.



D'Killflëssegkeete vun haut sollte bis – 50 Grad duerhalen. Fäerdeg gemixte Lave-Glace-Produite sollten et och op d'mannst bis – 20 packen. D'Detailer fënnt ee meeschtens op der Etikett.



E wichtegen Tipp vum ACL ass nach deen, fir d'Wischere lues ewech ze klappen a fir se net direkt unzemaachen, sou datt och näischt futti fiert.



Krazen ass tromp. D'Fënstere mussen alleguer fräi sinn. Waarmt Waasser ass keng gutt Iddi. Den Auto umaachen a mat der Heizung d'Fënstere fräi maachen ass verbueden.