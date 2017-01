© RTL Radio Lëtzebuerg/Pit Everling

Busaccident-Simulator / Reportage Pit Everling



Zu Bierg gouf et e Freideg eng Formatioun mat engem ganz spezielle Gefier. An zwar war de Car pédagogique vun der franséischer Firma Agora Formations op Besuch, d'Lëtzebuerger Firma Securybat vermëttelt hei am Land exklusiv déi Formatiounen.

De spezielle Bus steet op engem Camions-Suedel, e ka sech 90 Grad op d'Säit dréinen a soll esou en Accident simuléieren. Bei der Formatioun, déi en Dag dauert, soll geléiert ginn, wéi ee sech a sou enger Situatioun richteg verhält.Am éischten Deel vun der Formatioun kritt ee gewisen, wéi ee sech verhält, wann et brennt, dat heescht wéi een d'Feierläscher benotzt, sou den Emmanuel Klett vun Agora Formations. am zweeten Deel gëtt d'Evakuéierung a verschiddenen Situatioun geüübt.De Pompjee Christophe Moulin huet d'Formatioun matgemaach a seet, en hätt vill bäigeléiert, eleng schonn duerch d'Erfahrung, déi een sou ni virdru konnt maachen, dass de Bus op der Säit läit an een an de Gurter hänkt.E Freideg stoung den, an Europa eenzegaartegen Tool de ganzen Dag am Haff vum Service technique zu Bierg. Et ass déi éischte Kéier, datt eng Gemeng sou eng Formatioun proposéiert, sou de Buergermeeschter vu Betzder Edgar Arendt. Besonnesch fir d'Busbegleeder, déi mat de Kanner an d'Schoul fueren a fir d'Buschaufferen ass et wichteg am Noutfall ze wëssen, wat ze maachen ass.Och d'Pompjeeë krute wéi gesot d'Geleeënheet, fir matzemaachen. D'Formatioun kascht fir een Dag iwwregens 3500 €. 12 Leit kënne matmaachen.