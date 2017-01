© RTL Télé Lëtzebuerg/Jeannot Ries

Et bräicht een och keng Exceptioune fir d'Grenz-Länner anzeféieren. De Grenz-Verkéier wär och a Bayern net an de Koup gefall, wéi Éisträich deemools de Peage agefouert huet, sou d'Merkel en Donneschdeg de Moie während hirer offizieller Visite zu Lëtzebuerg. Si géing awer natierlech nach mat deene concernéierte Länner schwätzen, fir dass keng Kontrovers entsteet.Den Ënnerscheed tëscht Éisträich an Lëtzebuerg wär awer, dass et hei am Land guer kee Peage géif ginn, sou de Lëtzebuerger Premier, deen iwwerdeems däitlech gemaach huet, dass e Peage iwwerhaapt net positiv fir d'Wirtschaft an der Groussregioun wär. Hien hätt d'Suerge vun de Lëtzebuerger a punkto Peage op alle Fall der Kanzlerin mat op den Wee ginn.