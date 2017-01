Countdown fir den Autofestival (16.01.2017) Den 28. Januar geet et lass. D'Garagiste-Federatiounen hunn haut d'Eckdate presentéiert.

Den Ed Goedert



E Méindeg den Owend haten d'Garagistefederatiounen ADAL a Fegarlux an d'Gebai vun der Handwierkerkammer invitéiert.Op der traditioneller Pressekonferenz huet sech e Secteur presentéiert, dee gesond schéngt ze sinn. D'Chiffere stëmme jiddefalls, esou den ADAL-President Ed Goedert: Vun 2012 bis elo 16 Prozent an d'Luucht.

50'000 Venten d'Joer wieren der vill, zemools par Rapport zum Ausland. A Prozenter ausgedréckt konnte Bensins-Gefierer bëssen Terrain géintiwwer den Diesel-Ween gutt maachen.Den Autofestival gëtt et an där Form just hei. 95% vun de Lëtzebuerger a 87% vun auslännesche Residente kennen den Autofestival, seet eng Etude vun TNS-Ilres. Dat freet de President vun der Fegarlux, Philippe Mersch: 30% vun de Visiteure kéimen op de Festival, well se effektiv en neien Auto bräichten.91% vun de Lëtzebuerger kafen hiren neien Auto och zu LëtzebuergD'Garagistefederatiounen ADAL a Fegarlux hu vill a Marketing investéiert. Haut leeft villes um Internet, seet den Ed Goedert, dofir gouf de Sitenei gemaach. Et wier een an enger digitaler Welt, enger oppener Welt an där d'Konkurrenz net un de Grenzen ophält.Datt d'Mobilitéit vu Muer eng aner ass ewéi déi vun haut, dat ass der Branche bewosst. Et geet ëmmer méi an d'Richtung vun emissiounsfräiem Fueren.Den Transportminister François Bausch sot, datt et op eemol ganz séier kéint goen. An anere Länner wiere scho Mesurë geholl ginn, zum Beispill an Norwegen.D'Präisser vun Elektrogefierer géingen iwwerdeems weider rofgoen an d'Autonomie géing weider ropgoen.Luxembourg, le 16 janvier 2017 - A l'occasion de l'Autofestival 2017, l'ADAL et la FEGARLUX, les deux associations représentant les concessionnaires respectivement les garagistes du Grand-Duché, ont invité ce lundi 16 janvier à leur conférence de presse annuelle. Les deux Présidents des associations ont discuté des sujets-clés de l'événement-phare du secteur automobile au Luxembourg, lors d'une table ronde en présence de François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures. L'année 2017 sera une année riche en nouveautés avec pas moins de 122 nouveaux modèles proposées par 57 marques. Du 28 janvier au 6 février, 91 garages de l'ensemble du pays ouvriront leurs salles d'expositions aux visiteurs pendant la semaine et lors des ouvertures dominicales. La 53e édition de l'Autofestival se passera sous les signes de la pérennité et du changement.Lors de la conférence de presse, Ed Goedert, Président de l'ADAL depuis 2013 a commenté les excellents résultats de vente d'automobiles au Luxembourg en 2016. Le nouveau Président de la FEGARLUX, Philippe Mersch, a fourni des chiffres tirés d'une étude représentative commandée par ADAL et FEGARLUX en 2016, illustrant le comportement des acheteurs d'automobiles. La constatation de l'importance de l'Internet et de la digitalisation en général a mené les associations à une remise en question et à l'élaboration d'une nouvelle approche, soucieuses d'assurer la pérennité et la popularité du rendez-vous majeur et festif du secteur automobile luxembourgeois.En 2016, l'ADAL et la FEGARLUX avaient créé un groupe de travail pour une analyse des éditions précédentes de l'Autofestival. Cette analyse faite ensemble avec des représentants des membres issus de différents métiers a été complétée par une étude représentative conduite par TNS-Ilres en automne 2016 et a abouti à une nouvelle stratégie de communication qui sera implémentée dès l'Autofestival 2017 et développée ultérieurement. L'élément-clé de l'implémentation de cette stratégie constitue la relance du site www.myauto.lu qui sera développé au cours de l'année en un vrai portail avec l'ambition de devenir LE site de référence pour le secteur automobile au Luxembourg. Les différentes phases du développement de myauto.lu ont été présentées par IPL, responsable de la réalisation et de la commercialisation du site.Cette présentation était suivie par une visite et des explications des nouvelles fonctionnalités du site de la Société Nationale de Circulation Automobile (www.snca.lu).Philippe Mersch et Ed Goedert ont ensuite mis en avant les opportunités mais aussi les insuffisances de l'offre des formations pour le secteur local de l'automobile. Les associations ont déclaré continuer à s'engager afin que les formations des métiers touchant à l'automobile, répondent mieux aux demandes du secteur. L'ADAL et la FEGARLUX ont de même décidé de participer pour la première fois à la prochaine édition des « Job Days» qui aura lieu le 26 janvier 2017. Le site www.myauto.lu dans sa rubrique « carrière » donnera en outre la possibilité aux garagistes et concessionnaires de présenter leurs emplois vacants.Ensemble avec François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, les deux Présidents ont ensuite abordé le sujet des changements en matière de mobilité, secteur en évolution rapide. Dans ce contexte le Ministre a conclu que : « Le véhicule individuel de demain s'intègrera intelligemment dans la chaîne de transport et sera combiné avec tous les éléments de la chaîne de mobilité, à savoir transport public, mobilité active, auto-partage et covoiturage. »Les intervenants ont fait part de leur vision du secteur automobile futur au Luxembourg et notamment par rapport à la digitalisation croissante qui impactera fondamentalement le métier du garagiste et du concessionnaire. Les Présidents ont souligné le rôle important des salles d'expositions et celui du conseil des professionnels qui est décisif dans la décision d'achat.François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, a conclu la table ronde sur le sujet de la réforme fiscale qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et qui prévoit deux volets : un abattement mobilité durable de 5.000 euros pour les véhicules particuliers 100% électriques et de 300 euros pour vélos et pedelecs25, ainsi qu'un avantage en nature plus favorable pour les voitures, vélos et pedelecs25 de fonction plus écoresponsables. Le Ministre a insisté sur l'approche incitative de la loi qui a comme objectif de rendre la mobilité plus « propre ».Suite à la table ronde les quelques 300 membres présents ont continué les discussions autour d'un verre de l'amitié organisé par l'ADAL et la FEGARLUX à la Chambres des métiers.