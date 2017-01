Mat deene neie Radare sinn der dann 24 am Grand-Duché installéiert.

De Radar op der N13 tëscht Garnech an dem Wandhaff. © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira (Archiv)

No schwéieren, zum Deel déidlechen Accidenter, goufen jeeweils e Radar um Enn vun der A4 beim Rondpoint Raemerech an um CR118 tëscht Aangelsbierg a Miersch annoncéiert.Weider sollen an den nächste Wochen och nach op der N8 tëscht Sëll a Brouch e Radar opgestallt ginn, wéi och op der N31 tëscht Uewerkuer a Bieles, datt huet den Nohaltegkeetsministère de Kollege vum Eldoradio confirméiert.