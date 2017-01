De Konsumenteschutz ULC huet wéi all Joer e Guide erausginn, fir d'Leit doriwwer ze informéieren, op wat si beim Kaf vun engem Auto mussen oppassen.

Autofestival: Wat muss an de Kontrakt? (27.01.2017) De Konsumenteschutz ULC huet en Guide erausginn op wat ee beim Kaf vun engem Auto muss oppassen.

De Konsumenteschutz réit de Clienten dann och näischt z'ënnerschreiwen, et sief da si wëllen den Auto sécher kafen.Wann een en Auto an d'Reprise gëtt, soll am Kontrakt festgehale ginn, wat den Auto nach wäert ass a wat d'Garage nach bereet ass, dofir ze bezuelen.