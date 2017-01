© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Tëscht dem 16. Mäerz an dem 31. Dezember 2016 goufe fir 12,5 Milliounen Euro Protokoller verschéckt, knapp 10 Millioune goufe bis ewell iwwerwisen. An den allermeeschte Fäll hunn d'Chauffeure missten 49 Euro bezuelen, kruten awer keng Punkten ewech geholl. D'Wort mellt dat um Freideg a berifft sech op den Nohaltegkeetsministère.D'Radare blëtzen an der Moyenne 845 Mol den Dag. Am Schnëtt ginn et 38 Infraktiounen pro Stonn. Zweedrëttel vun de ronn 246.000 Gefierer, déi geblëtzt goufen, hate lëtzebuergesch Placken.De Minister François Bausch sot, datt d'Vitess wéinst de Radaren zeréck gaange wier. Beneficer géingen iwwregens net mat dësen Apparater gemaach ginn, wéinst dem Entretien.