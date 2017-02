X

Grondsätzlech ass et ëmmer eng Beräicherung, wann d’Wiel méi grouss gëtt. A genee esou grondsätzlech ass haut e grousse Premium-SUV déi beschte Wiel fir d’Beräicherung vun enger Autosform. Audi Q5 a Q7, BMW X3 oder X5, d’G-Modeller vu Mercedes si Cash-Kéi. An elo wëllen och Jaguar a Maserati eng Tranche vun deem Bifdeck.F-Pace a Levante verbënnt d’Iddi, antiteutonesch Alternativen ze sinn. Ob där anerer Säit muss een awer och direkt betounen, dass d’Maserati-Präislëscht eréischt ufänkt, wou déi vu Jaguar scho bal ophält. Wat een direkt mierkt, wann een d’Finitioun vergläicht.Zum Beispill verkleet beim Jaguar hannen e grousst Stéck schwaarze Plastik d’Rumm ronderëm d’Dier. Net onbedéngt ästhetesch. Och d’Plastiker a groussen Deeler vum Banneraum sinn net wierklech Premium. An d’Schaltpaddelen hannert dem Steierrad sinn aus bëllegem Haartplastik. De Levante huet do poléiert Aluminiumsschwéngen, déi ee –gutt beliicht – esouguer kinnt ausstellen. Ironesch ass natierlech, dass béid Autoen déi selwecht 8-Gang-Automatik vum selwechte Fournisseur ZF hunn.Och plazméisseg leien se zimlech no beieneen. Genuch Raum fir eng Véiererbezéiung ass eng gesond Basis. Wien awer méi dacks zu fënnef ënnerwee ass, ass besser mam Jaguar servéiert. Woubäi de Maserati mat Stëtzer kontert, déi ee besser halen, an Detailer, déi just do si fir gutt auszegesinn.Do wieren zum Beispill Fënsteren ouni Rumm. Dat gesäit wuel cool aus, huet awer seng Nodeeler, wann d’Dichtungen net perfekt sinn, Stéchwuert Wandgeräicher. Mä op de viischte Plazen huet de Levante Duebelverglasung, wat dann erëm de Geräischpegel dréckt.An engem Detail mierkt een awer, dass hei zwee kleng Hirsteller mat de grousse Muppe wëlle pisse goen. Infotainment a riseg Schiermer kaschten e Verméigen an der Entwécklung. An do komme weder de Jaguar nach de Maserati ganz un däitsch Premiumkonkurrenten erun.Wat de Cargo-Beräich ugeet, schlécken se allebéid déi sozial obligat Golfschléier a Reitstiwelen. Fir all déi vun eis, déi net an enger Joghurt-Reklamm liewen, bitt de Jaguar awer eng Grëtz méi Volumen, wann et drëms geet, d’Kazefudderkëschten an de Recycling ze féieren. Levante-Fuerer hunn en Chihuahua. An hoffentlech genuch Plaz fir sech an d’Kollegen, déi mat engem F-Pace op Besuch kommen. Iwwersiichtlech ass kee vun deenen zwee.Mir hunn déi zwee bei Wiederkonditioune getest, wou ee besonnesch frou ass, an engem Allrad-Auto ënnerwee ze sinn, mat der Gewëssheet, dass näischt ee stoppe kann. Esouwuel de Maserati wéi och de Jaguar sinn absolut à l’aise am Schnéi.Leeschtung ass ënnert dëse Konditioune net wichteg. Mä iergendwéini schmëlzt déi wäiss Pracht an da gëtt et se wuel en Thema. Fir d’éischt emol markenintern. Et kritt een zum Beispill de Jaguar F-Pace och mat engem 180-päerdege 4-Zylinder. Souzesoen eng Versioun fir Comptablen a Leasingflotten. Wann et Äert Geld ass, an Dir wëllt e bësse Spaass, spuert, biedelt, verkaaft eng Nier, a fannt d’Sue fir de V6 Diesel. Deen huet 300 Päerd, ass kräfteg, roueg a mat ronn 8 Liter am Alldag verbraucht e wuel kaum méi wéi en 2-Liter, dee sech ustrenge muss.Fir d’Filmaarbechte war just e Bensins-Maserati disponibel. 3.0 V6 Biturbo mat 430 Päerd. Wat ëm awer ënnert reeelle Verkéierskonditioune kee relevante Virsprong garantéiert. Während de Jaguar näämlech op denger fetter Dréimomentwell surft, géif de Maserati gäre sangen.Dat illustréiert perfekt den Ënnerscheed tëscht Leeschtung an Dréimoment. Fir dem Jaguar nozefuere, schalt de Levante mat Momenter zimlech hektesch, seng 130 Extra-PS kann een am Alldag éischter sielen notzen. A si kaschten. E Verbrauch vun ëm déi 12 bis 13 Liter mécht d’Saach fir de Bensinner net méi einfach. Mir haten awer och d’Méiglechkeet en Diesel-Levante ze fueren. Wuel nëmmen 275 Päerd, mä fir eis déi méi harmonesch Léisung. Och wann de Bensinner richteg gutt kléngt.Den “S” an der Kategorie SUV steet jo fir “Sport”. Wat gewéinlech – loosse mir soen – éischten en “alternative Fakt” ass, wéi eng reeell Beschreiwung un hire Qualitéiten. Héich a schwéier Autoe si, mat raren Ausnamen, villes mä net sportlech.Relativ kleng Marke wéi Maserati oder Jaguar kënnen net Milliarde-Budgeten an alles stiechen: Motoren, Infotainment asw. Bei Jaguar hu se kloer décidéiert, deen déckste Batz fir de Chassis ze reservéieren. Den F-Pace fiert sech wierklech gutt, bal wéi e sportleche Kombi a guer net wéi e schwammege SUV – wat a mengen Aen en déckt Kompliment ass.Natierlech geet dat nëmme mat enger relativ straffer Fiederung. Am direkte Verglach ass de Levante dann och eng Grëtz méi confortabel. E verspillt dee Virdeel awer zum Deel well en ni komplett zur Rou kënnt. Mir schwätzen hei wuelgemierkt iwwer Nuancen a Charakterzich. Béid Testkandidate sinn agréabel, ebe just jiddereen op seng Aart a Weis.A bei Maserati mierkt een, dass d’Show net onwichteg ass, och wann dat heiansdo op Käschte vun anere Qualitéite geet. De Klappenauspuff kléngt gutt, ass awer op Dauer zimlech indiskret. A wie beim Levante d’Knäppercher vu Confort op Sport ëmstellt, kritt virun allem Häert. Affaire de Goût.Dee bëllegsten F-Pace kascht 42’700 Euro, 4 Zylinder, nëmmen hanne gedriwwen. 6-Zylinder-Allrad si vu 57’000 u méiglech, a bei knapp 80’000 ass d’Jaguar-Tabell um Enn. E plakege Levante-Diesel fänkt bei 71’000 Euro un, e Bensinner bei 88’000. Eisen Testauto war iwwer 100’000 Euro. Schéin, mä net bëlleg.